Şarkılar Bizi Söyler programı her hafta farklı konuklarıyla Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Sevilen program bu akşam sezon finali bölümüyle ekranlara geldi. Sezon finali bölümünün nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki, Şarkılar Bizi Söyler sezon finali nerede? 28 Haziran Şarkılar Bizi Söyler nerede çekildi? İşte detaylar...

Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler, her hafta farklı bir sanatçının şarkılarını ekrana getiriyor. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunuculuğunu yaptığı Şarkılar Bizi Söyler, sezon finali bölümüyle ekranlara geldi. Kullanıcılar tarafından müzik ve eğlence programı olan Şarkılar Bizi Söyler'in bu akşam nerede çekildiği araştırılıyor. Peki, Şarkılar Bizi Söyler sezon finali nerede? 28 Haziran Şarkılar Bizi Söyler nerede çekildi? Detaylar haberimizde...

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Şarkılar Bizi Söyler programı her hafta Cumartesi günü saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanmaktadır.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER SEZON FİNALİ NEREDE?

Kanal D'nin sevilen programı Şarkılar Bizi Söyler, deprem bölgesine yardım amaçlı düzenlenen sezon finali bölümü ile Kuruçeşme Açıkhava'dan canlı olarak yayınlanmıştır.