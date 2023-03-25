Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? 24 Mart 2023 Şarkılar Bizi Söyler bu haftanın konukları kimler? Şarkılar Bizi Söyler canlı izle! Kanal D canlı!

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan ve kadrosuyla büyük beğeni toplayan Şarkılar Bizi Söyler, yeni sezonda cumartesi akşamları izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları merak ediliyor. Peki, 24 Mart Şarkılar Bizi Söyler'de kim var? Şarkılar Bizi Söyler hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta? Şarkılar Bizi Söyler konuklar kim? İşte 24 Mart 2023 Şarkılar Bizi Söyler bu haftaki konukları.. Şarkılar Bizi Söyler canlı izle!

Kanal D ekranlarının müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler, her hafta farklı bir sanatçının şarkılarını tema ediniyor. Konuklarla birlikte o sanatçının şarkıları seslendiriliyor ve keyifli sohbetler ediliyor. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla Şarkılar Bizi Söyler ekranlara geliyor. Kanal D'de ekrana geliyor.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER NE ZAMAN?

Şarkılar Bizi Söyler programı her hafta Cumartesi günü saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanıyor.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI KİMLERDİR?

Şarkılar Bizi Söyler 69. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Şarkılar Bizi Söyler'in 25 Mart Cumartesi yayınlanacak olan yeni bölümünde "6 Şubat Depremi" anılarak çok özel şarkılar söylenecek. 25 Mart Cumartesi akşamı yayınlanacak olan yeni bölümün konukları Uğur Aslan, Antakya Medeniyetler Korosu, Hamdi Alkan ve Kalben oluyor.

24 MART 2023 ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI

Uğur Aslan

Antakya Medeniyetler Korosu

Kalben

Hamdi Alkan