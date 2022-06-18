Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? 18 Haziran Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler canlı izle! Şarkılar Bizi Söyler bu haftanın konukları kimler? - Haberler

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Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? 18 Haziran Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler canlı izle! Şarkılar Bizi Söyler bu haftanın konukları kimler?

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Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? 18 Haziran Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler canlı izle! Şarkılar Bizi Söyler bu haftanın konukları kimler?

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan ve kadrosuyla büyük beğeni toplayan Şarkılar Bizi Söyler, yeni sezonda cumartesi akşamları izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları merak ediliyor. Peki, 18 Haziran Şarkılar Bizi Söyler'de kim var? Şarkılar Bizi Söyler hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta? Şarkılar Bizi Söyler konuklar kim? İşte 18 Haziran 2022 Şarkılar Bizi Söyler bu haftaki konukları.. Şarkılar Bizi Söyler canlı izle!

Kanal D ekranlarının müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler, her hafta farklı bir sanatçının şarkılarını tema ediniyor. Konuklarla birlikte o sanatçının şarkıları seslendiriliyor ve keyifli sohbetler ediliyor. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla Şarkılar Bizi Söyler ekranlara geliyor. Kanal D'de ekrana geliyor.

Şarkılar Bizi Söyler programı her hafta Cumartesi günü saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanıyor.

Şarkılar Bizi Söyler 53. Bölüm Fragmanı yayında! Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki bölümünde, Sevilen Şarkılar gecesi yaşanacak. Programa bu hafta Ebru Yaşar, Celil Nalçakan ve Bülent Altınbaş konuk olacak.

KANAL D CANLI İZLE

Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? 18 Haziran Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler canlı izle! Şarkılar Bizi Söyler bu haftanın konukları kimler?Ebru Yaşar

Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? 18 Haziran Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler canlı izle! Şarkılar Bizi Söyler bu haftanın konukları kimler?Celil Nalçakan

Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? 18 Haziran Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler canlı izle! Şarkılar Bizi Söyler bu haftanın konukları kimler?Bülent Altınbaş

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