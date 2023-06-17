Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? 17 Haziran Şarkılar Bizi Söyler bu haftanın konukları kim? Şarkılar Bizi Söyler canlı izle!

Şarkılar Bizi Söyler programı her hafta farklı konuklarıyla izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler'in bu akşamki konukları merak konusu oldu. Peki, Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? 17 Haziran Şarkılar Bizi Söyler bu haftanın konukları kim? İşte detaylar...

Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler, her hafta farklı bir sanatçının şarkılarını ekrana getiriyor. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunuculuğunu yaptığı Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından müzik ve eğlence programı olan Şarkılar Bizi Söyler'e bu akşam konuk olacak ünlüler araştırılıyor. Peki, Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? 17 Haziran Şarkılar Bizi Söyler bu haftanın konukları kim? Detaylar haberimizde...

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Şarkılar Bizi Söyler programı her hafta Cumartesi günü saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanmaktadır.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI KİMLER?

Kanal D'nin sevilen programı Şarkılar Bizi Söyler, deprem bölgesine yardım amaçlı düzenlenen sezon finali bölümü ile yarın 20.00'de Kuruçeşme Açıkhava'dan canlı olarak yayınlacaktır.