Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? 15 Nisan 2023 Şarkılar Bizi Söyler bu haftanın konukları kimler? Şarkılar Bizi Söyler canlı izle! Kanal D canlı

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan ve kadrosuyla büyük beğeni toplayan Şarkılar Bizi Söyler, yeni sezonda cumartesi akşamları izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları merak ediliyor. Peki, 15 Nisan Şarkılar Bizi Söyler'de kim var? Şarkılar Bizi Söyler hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta? Şarkılar Bizi Söyler konuklar kim? İşte 15 Nisan 2023 Şarkılar Bizi Söyler bu haftaki konukları.. Şarkılar Bizi Söyler canlı izle!

Kanal D ekranlarının müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler, her hafta farklı bir sanatçının şarkılarını tema ediniyor. Konuklarla birlikte o sanatçının şarkıları seslendiriliyor ve keyifli sohbetler ediliyor. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla Şarkılar Bizi Söyler ekranlara geliyor. Kanal D'de ekrana geliyor.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER NE ZAMAN?

Şarkılar Bizi Söyler programı her hafta Cumartesi günü saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanıyor.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI KİMLERDİR?

15 Nisan Cumartesi akşamı yayınlanacak olan yeni bölümün konukları Resul Dindar, İsmail Altunsaray, Ender Balkır, Tuğçe Kandemir, Kaan Kısaparmak ve Coşkun Sabah oluyor.

15 NİSAN 2023 ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI

Resul Dindar

Ender Balkır

Coşkun Sabah

İsmail Altunsaray

Tuğçe Kandemir

Kaan Kısaparmak