Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? 14 Mayıs Şarkılar Bizi Söyler canlı izle! Şarkılar Bizi Söyler bu haftanın konukları kimler? - Haberler

Kanal D ekranlarının müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler, her hafta farklı bir sanatçının şarkılarını tema ediniyor. Konuklarla birlikte o sanatçının şarkıları seslendiriliyor ve keyifli sohbetler ediliyor. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla Şarkılar Bizi Söyler ekranlara geliyor. Kanal D'ekrana geliyor.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER NE ZAMAN?

Şarkılar Bizi Söyler programı her hafta Cumartesi günü saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanıyor.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI

Şarkılar Bizi Söyler 48. Bölüm Fragmanı yayında! Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki bölümünde, Unutulmayan Şarkılar gecesi yaşanacak. Programa bu hafta Hakan Taşıyan, Işın Karaca ve Ersin Korkut konuk oluyor.

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14 MAYIS ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI

Hakan Taşıyan

Işın Karaca

Ersin Korkut

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