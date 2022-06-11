Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? 11 Haziran Şarkılar Bizi Söyler canlı izle! Şarkılar Bizi Söyler bu haftanın konukları kimler? - Haberler

Kanal D ekranlarının müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler, her hafta farklı bir sanatçının şarkılarını tema ediniyor. Konuklarla birlikte o sanatçının şarkıları seslendiriliyor ve keyifli sohbetler ediliyor. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla Şarkılar Bizi Söyler ekranlara geliyor. Kanal D'de ekrana geliyor.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER NE ZAMAN?

Şarkılar Bizi Söyler programı her hafta Cumartesi günü saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanıyor.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI

Şarkılar Bizi Söyler 52. Bölüm Fragmanı yayında! Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki bölümünde, Mahsun Kırmızıgül gecesi yaşanacak. Programa bu hafta Mahsun Kırmızıgül konuk olacak.

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11 HAZİRAN ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI

Mahsun Kırmızıgül

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