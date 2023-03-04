Şarkılar Bizi Söyler bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 4 Mart 2023 Şarkılar Bizi Söyler programı yok mu, final mi, yeni bölüm yayınlanmayacak mı?

Kanal D'nin sevilen eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler bugün yayın akışında yer almadı. Bunun ardından vatandaşlar, Şarkılar Bizi Söyler bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 4 Mart 2023 Şarkılar Bizi Söyler programı yok mu, yeni bölüm yayınlanmayacak mı? Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümü yok mu? Şarkılar Bizi Söyler bugün niye yok? Şarkılar Bizi Söyler neden yok, haftaya mı yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

Şarkılar Bizi Söyler, 25 Şubat 2021 tarihinde olarak Kanal D'de Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici tarafından sunulmaya başlayan talk show türündeki Türk televizyon programı. Şarkılar Bizi Söyler var mı, yok mu, neden yok? 4 Mart Şarkılar Bizi Söyler final mi yaptı, bitti mi? Şarkılar Bizi Söyler var mı, yok mu, niye yok? İşte detaylar...

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Şarkılar Bizi Söyler programı her hafta Cumartesi günleri saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER BU AKŞAM VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

Şarkılar Bizi Söyler bugün yani 4 Mart 2023 tarihinde yayınlanmayacak. Program yayın akışında yer almadı. Geçtiğimiz günlerde meydana gelen Kahramanmaraş deprem felaketi nedeniyle birçok dizi ve eğlence programı yayın hayatına ara vermişti. Bundan dolayı Şarkılar Bizi Söyler programının da bugün yayınlanmayacağı düşünülüyor.

4 MART KANAL D YAYIN AKIŞI

18:40 - Ana Haber

20:00 - Veda Mektubu

22:30 - Yargı

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER SUNUCULARI KİMLERDİR?

Fantezi müziğin iki güçlü kadın ve erkek vokali ile klarnetin ustası... Bir yanda Sibel Can ve Hakan Altun diğer yanda Hüsnü Şenlendirici... Üç büyük sanatçı, yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı'nın, yürütücü yapımcılığını Hülya Sepken'in üstlendiği program için ilk kez Kanal D ekranında buluşuyor.