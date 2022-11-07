Şarkıcı Yudum kimdir? sorusu gündemde yer alıyor. Vatandaşlar arama motorlarında Şarkıcı Yudum'un hakkında arama yapıyor. Peki, Şarkıcı Yudum kimdir? Yudum Tatar kaç yaşında? Türkücü Yudum nereli? Yudum Tatar evli mi, eşi kim? İşte detaylar...

ŞARKICI YUDUM KİMDİR?

Yudum Tatar 1978 yılında Ardahan'da doğdu. 43 yaşındaki Türk Halk Müziği sanatçısı, besteci ve söz yazarı Yudum, aslen Ardahanlıdır. Annesi Erzincanlı, babası Ardahanlı olan Yudum, doğumundan 6 ay sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti.

Başta dedesi Enver Tatar ve babası Davut Tatar olmak üzere, Yudum'un ailesindeki her fert müzik sevgisine sahip ve her biri en az 1 enstrüman çalıp söylemektedir. Böylesine müzisyen bir aile içerisinde yetişen Yudum, 6 yaşında okuma yazma bilmeden bağlama çalmaya başladı. 1989 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı, Çalgı Eğitim Bölümü sınavlarına giren Yudum, babası Davut Tatar'ın sınav öncesi kendisine vermiş olduğu eğitimin katkısıyla sınavı kazandı. 11 yaşındayken Gülhane'de yapılan ses yarışmasına katılan Yudum, bu yarışmada birincilik elde ederek "Altın Lale" ödülünü kazandı. Orta okul, lise ve üniversiteyi İTÜ'de iyi derece ile tamamlayıp 2001 yılında da mezun oldu.[kaynak belirtilmeli] Bir yandan eğitim hayatını sürdürüp, bir yandan da müzik piyasasında ilerlemeyi hedefleyen Yudum 1997 yılında Nejat Alp'in "Nerdesin" adlı parçasına yaptığı düetle müzik piyasasına adım attı. Yapmış olduğu bu düetle sektörde birçok yapımcının dikkatini çeken Yudum, Ulus Müzik'le anlaşarak albüm çalışmalarına başladı. 1998 yılında ilk albümü olan "Bir Yudum Sevgi" yi çıkardı. 350 binlik satış rakamı yakalayan bu albümün ardından 2000 yılında "Yaban Gülü", 2003 Yılından "Yollar Hasta Ben Yorgunum", 2007 Yılında "Türlü Türlü" ve 2009 Yılında "Haber Saldım" albümlerini çıkardı.

Müzik hayatındaki tecrübesini ve başarısının sırlarını gelecek nesillere aktarmak ve yeteneği olanları müzik dünyasına kazandırmak adına 2001 yılında ailesinin desteği ile Avcılarda T.C Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Yudum Müzik Merkezini kuran Yudum, 2003 yılında da Küçükçekmece Sefaköy'de Özel Yudum Müzik Merkezinin şubesini açtı.

Yudum'la birlikte 3 çocuk sahibi olan Tatar ailesinde diğer kardeşler bağlama ve ud çalarken baba Davut Tatar iyi derecede bağlama çalmakta. Anne Gönül Tatar'da son derece iyi bir sese ve yoruma sahiptir. Müziğe başladığı ilk günden beri anne, baba ve kardeşlerinin desteğini arkasına alarak müzik hayatını sürdüren Yudum için hayattaki en büyük değeri ailesidir.

YUDUM ALBÜMLERİ

Karagözlüm

Haber Saldım

Pırıl Pırıl

Yetmedi

Cumartesi

Yorgunum

Yaban Gülü

Bir Yudum Sevgi

MÜZİK VİDEOLARI

1-Yetmedi

2-Güle Güle

3-Cumartesi

3-Gönül Geçmiyor