Şarkıcı Yeliz kimdir? Kaç yaşında, nereli, gerçek adı ne? Fatma Yeliz Eker şarkıları!

Magazin gündeminin öne çıkan isimleri arasında yer alan şarkıcı Yeliz hakkında Yeliz kimdir araştırması yapılıyor. Yeliz kim? Şarkıcı Yeliz aslen nereli, yaşı kaç, burcu ne, evli mi merak ediliyor. Peki, Yeliz kimdir? Yeliz kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte, Şarkıcı Yeliz'in şarkıları!

Yeliz kimdir? Magazin gündeminin öne çıkan isimleri arasında yer alan şarkıcı Yeliz hakkında Yeliz kimdir araştırması yapılıyor. Yeliz kim? Şarkıcı Yeliz aslen nereli, yaşı kaç, burcu ne, evli mi merak ediliyor. Peki, Yeliz kimdir? Yeliz kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte, Şarkıcı Yeliz'in şarkıları haberimizde...

ŞARKICI YELİZ KİMDİR?

Fatma Yeliz Eker veya kısaca Yeliz, 12 Aralık 1957 doğumlu Türk şarkıcıdır.

İtalyan Lisesi'nden arkadaşı Nilüfer'in desteği ile müzik hayatına başladı. 1975 Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Finali'nde ikinci olan Yeliz, yarışmadan sonra yayınlanan 45'likleri ile Türk pop müziğinin en sevilen seslerinden biri olmuştur. Bir tarafında "Bu Ne Dünya" diğer tarafında "Yalan" isimli şarkıların yer aldığı 45'liği dönemin en çok satan plağı olur. 1978'den 1988'e kadar arabesk ve fantezi müzik dalında çalışmalar yapan ve pop müziğe döndüğü 1992 albümü "Haklıydın" sonrasında müzik hayatına bir süre ara veren Yeliz, 2007 yılında "Haykırdım Sessizce" isimli albümü ile müziğe geri dönmüştür.