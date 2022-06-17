Şarkıcı Yeliz kim? Şarkıcı Yeliz t kaç yaşında? Şarkıcı Yeliz tam adı ne?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Şarkıcı Yeliz merak konusu oldu. İşte Şarkıcı Yeliz hakkında merak edilen Şarkıcı Yeliz kimdir, Şarkıcı Yeliz hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ŞARKICI YELİZ KİMDİR?

Doğum tarihi: 12 Aralık 1957

(64yaşında)

Tam adı: Fatma Yeliz Eker

İtalyan Lisesi'nden arkadaşı Nilüfer'in desteği ile müzik hayatına başladı. 1975 Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Finali'nde ikinci olan Yeliz, yarışmadan sonra yayınlanan 45'likleri ile Türk pop müziğinin en sevilen seslerinden biri olmuştur. Bir tarafında "Bu Ne Dünya" diğer tarafında "Yalan" isimli şarkıların yer aldığı 45'liği dönemin en çok satan plağı olur. 1978'den 1988'e kadar arabesk ve fantezi müzik dalında çalışmalar yapan ve pop müziğe döndüğü 1992 albümü "Haklıydın" sonrasında müzik hayatına bir süre ara veren Yeliz, 2007 yılında "Haykırdım Sessizce" isimli albümü ile müziğe geri dönmüştür.

45'LİKLER

Sen Olsan Yeter / Hoşgeldin Bahar (Diskotür-1974)

• Hayalimdeki Adam / Sen Ve Ben (Diskotür-1975)

• Yaşadıkça / Kimbilir Belki Bir Gün (Diskotür-1975)

• Bu Ne Dünya / Yalan (Yankı-1976)

• Şeker Çocuk / İsterim Ki (Yankı-1976)

• Bir Bahar Yağmuru / Kırık Kalp (Yankı-1976)

• Oldu Olacak / Gönlüm Seninle (Yankı-1977)

• Kahpe Felek / Yanakların Çiçektir (Yankı-1978)

• Kimbilir / Ağla Gözlerim Ağla (Yankı-1979

LP, ALBÜMLER VE SİNGLE'LAR

• Yeliz (Yankı-1980)

• Kristal Kadeh (Yankı-1982)

• İhtiyar Falcı (Bayar-1986)

• Seni Sevmek İbadet (Sedef-1988)

• Haklıydın (Şahin Özer-1992)

• Seni Düşündüm (Aziz-1994) (Not: İhtiyar Falcı ve Seni Sevmek İbadet albümlerindeki bazı şarkıların alındığı bir kolaj)

• Haykırdım Sessizce (DMC-2007)

• Allah Kalbine Göre Versin (EMI-2010)

• Ödül / Neredeydin (Soner Arıca ile) (2011)

• En İyileriyle Yeliz (Ossi Müzik-2012)

• Gidiyorum (Ossi Müzik-2014)

• Bekle Yağmur Geliyor (Yazz Müzik-2018)

• Aşk Alfabesi (Ossi Müzik-2019)

• Beni Vur (DMC-2021)

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