Şarkıcı Teoman'ın seçim açıklaması nedir ve Teoman seçimle ilgili ne dedi soruları araştırılıyor. 14 Mayıs Genel Seçimleri ile ilgili açıklamada bulunan Teoman ne dediği sosyal medyada gündeme geliyor. Peki, Şarkıcı Teoman'ın seçim açıklaması nedir? Teoman seçimle ilgili ne dedi?

14 Mayıs Pazar Genel Seçimler hakkında yorum yapan şarkıcı Teoman ne dediği sosyal medyada gündeme geliyor. Şarkıcı Teoman'ın seçim açıklaması nedir ve Teoman seçimle ilgili ne dedi soruları merak ediliyor. Şarkıcı Teoman'ın seçim açıklaması nedir ve Teoman seçimle ilgili ne dedi araştırılıyor. Şarkıcı Teoman'ın seçim açıklaması nedir? Teoman seçimle ilgili ne dedi? Detaylar haberimizdedir…

ŞARKICI TEOMAN'IN SEÇİM AÇIKLAMASI NEDİR?

Teoman sosyal medya hesabından, "Arkadaşlar, burası benim stüdyom. Birazdan şarkı söyleyeceğim. Ama size şarkı gibi uyduruk bir şeyden bahsetmiyorum şu anda. Çok önemli bir şeyden bahsediyorum: Seçimden. Önümüzdeki seçim çok önemli. İki yol seçilecek." yorumunda bulundu.