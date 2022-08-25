Son günlerde magazin gündeminde adını sık duyduğumuz isimler arasında yer alan Şarkıcı Hatice'nin hayatı merak edildi. Daha önce iki kez evlilik yapan Hatice'nin çocuğu yoktur. Yaklaşık 2 yıldır kendisinden yaşça küçük olan Ali Kemal Sarı ile aşk yaşayan ve nişanlanan Hatice evlilik için gün sayıyor. Peki, Şarkıcı Hatice kimdir? Şarkıcı Hatice kaç yaşında, nereli? Şarkıcı Hatice hayatı ve biyografi nedir?

Özel hayatı ve açıklamaları ile sık sık magazin basınında kendine yer bulan Hatice 42 yaşında ve aslen İzmirli. Daha önce iki kez evlilik yapmıştır. Yaklaşık 2 yıldır kendisinden yaşça küçük olan Ali Kemal Sarı ile aşk yaşayan ve nişanlanan Hatice evlilik için gün sayıyor. Peki, Şarkıcı Hatice kimdir? Şarkıcı Hatice kaç yaşında, nereli? Şarkıcı Hatice hayatı ve biyografi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ŞARKICI HATİCE KİMDİR?

Hatice Çarpar veya tanınan adıyla Hatice 42 yaşında ve İzmir Narlıdere doğumlu.

6 Aralık 1978'de İzmir'in Narlıdere ilçesinde doğdu. Müziğe düşkün olan ailesi henüz küçük yaşta iken bu konudaki yeteneğini keşfederek, bu yeteneği üzerine eğilmesi için teşvik ettiler. Aile toplantılarında ve düğünlerde amatörce şarkı söyleyerek başladığı müzik hayatına İner misin Çıkar mısın? isimli yarışma programında müzik dalında birinci seçilerek profesyonelce devam etme şansını yakaladı.

ATV televizyonundan gelen sunuculuk teklifi ile bir süre Çürük Elma programını sunduktan sonra müziğe olan ilgisinin daha ağır basması sonucunda Eyüp sultan Musiki Cemiyeti 'ne kayıt oldu ve Nejat Yertut'tan ders aldı. Aynı zamanda Arif Sağ Müzik Okulu'na devam ederek müzik üzerine akademik kariyerinin yeterince olgunlaştığı kanısına vardıktan sonra profesyonel çalışmalara başladı. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

1990'lı yılların sonunda müzik dünyasına giriş yapan sanatçı Farfara, Emiceoğlu Dursun, Kiraz, Kezban Yenge, Çıt Çıt adlı parçalarla hit oldu. Sanatçının kendisi gibi şarkıcı ilk eşi Güney Aydan 2003'te vefat etmiştir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

ŞARKICI HATİCE NEDEN GÜNDEM OLDU?

Seda Sayan'ın bugün canlı yayın konuğu şarkıları ile sevilen isim Hatice olacak. Özel hayatı ve açıklamaları ile sık sık magazin basınında kendine yer bulan Hatice 42 yaşında ve aslen İzmirli. Daha önce iki kez evlilik yapan Hatice'nin çocuğu yoktur. Yaklaşık 2 yıldır kendisinden yaşça küçük olan Ali Kemal Sarı ile aşk yaşayan ve nişanlanan Hatice evlilik için gün sayıyor.