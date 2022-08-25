Gülşen olayı nedir? Gülşen tutuklandı mı? gündemin merak edilen konuları arasında geliyor. İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alınan şarkıcı Gülşen tutuklandı. Gülşen olayı nedir, Gülşen tutuklandı mı? merak ediliyor. İşte detaylar...

Konserinde sarf ettiği "İmam Hatip mezunu, sapıklığı oradan geliyor herhalde" sözleri büyük tepki çeken şarkıcı Gülşen, bugün "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Peki, Şarkıcı Gülşen olayı nedir, tutuklandı mı? (VİDEO) Şarkıcı Gülşen ne söyledi, neden tutuklandı? Gülşen ne cezası aldı?

ŞARKICI GÜLŞEN OLAYI NEDİR?

Konserinde sarf ettiği "İmam Hatip mezunu, sapıklığı oradan geliyor herhalde" sözleri büyük tepki çeken şarkıcı Gülşen, bugün "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gülşen, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konserlerindeki kıyafetleriyle adından sıkça söz ettiren Gülşen'in nisan ayındaki bir konserinde "İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" demesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Twitter'da "Gülşen Tutuklansın" etiketiyle trend listesinde yerini alan Gülşen hakkında soruşturma başlatıldı.

GÜLŞEN TUTUKLANDI MI?

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Gülşen hakkında TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatması ve kolluk görevlilerince mevcutlu şekilde getirilmesi talimatı üzerine harekete geçti. Talimatın ardından Gülşen, Beşiktaş'taki evinde gözaltına alındı.

Gülşen, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu da kameralara yansıdı. Çolakoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakarak adliyeye girdi. Gülşen'in adliyeye girmesinin ardından ifadesinin bitmesiyle birlikte savcı, Gülşen'in üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi göz önüne alınarak tutuklanmasını talep etti. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği de, Gülşen'in "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Gülşen'in Bakırköy'deki Kadın Kapalı Cezaevi'ne götürülmesi bekleniyor.