Şarkıcı Çelik'in sevgilisi kimdir merak ediliyor. Başarılı şarkıcı Çelik, 10 yıldır aşk yaşadığı öğretmen sevgilisi ile ilk kez Nişantaşı'nda el ele görüntülendi. Şarkıcı Çelik'in sevgilisi kimdir gündeme geliyor. Peki, Şarkıcı Çelik'in sevgilisi kimdir?

Yıllar önce sahne aldığı İzel ve Ercan Saatçi'yle son dönemde yeniden izleyici karşısına çıkan sanatçı Çelik, bu sefer özel hayatıyla gündeme geldi. Şarkıcı Çelik'in sevgilisi kimdir merak ediliyor. Şarkıcı Çelik'in sevgilisi kimdir sık sık araştırılıyor. Şarkıcı Çelik'in sevgilisi kimdir? Detaylar haberimizdedir…

ŞARKICI ÇELİK'İN SEVGİLİSİ KİMDİR?

57 yaşından başarılı şarkıcı Çelik, önceki gün öğretmenlik yapan 10 yıllık sevgilisi Elif Ünügür ile Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. El ele görüntülenen Çelik ve sevgilisi, karşılarında basın mensuplarını görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Çift, soruları da yanıtsız bıraktı.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Çelik, sosyal medya hesabından daha önce sevgilisiyle ilgili bir paylaşım yapmadı. Öte yandan Elif Ünügür, özel bir okulda öğretmen olarak çalışıyor.