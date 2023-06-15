Şarkıcı Buray'ın sevgilisi kim? Buray ve Ezgi Şenler sevgili mi? soruları gündeme geliyor. Şarkıcı Buray ve Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Ezgi Şenler, dün akşam katıldığı ödül törenine el ele gelerek ilişki yaşadıklarını ilan etti. Şarkıcı Buray'ın sevgilisi kim? Buray ve Ezgi Şenler sevgili mi? merak ediliyor. Peki, Şarkıcı Buray'ın sevgilisi kim? Buray ve Ezgi Şenler sevgili mi?

Şarkıcı Buray'ın sevgilisi kim? Buray ve Ezgi Şenler sevgili mi? merak ediliyor. Şarkılarındaki başarısıyla adından söz ettiren Buray'ın sevgilisi kim olduğu gündeme geliyor. Şarkıcı Buray'ın sevgilisi kim? Buray ve Ezgi Şenler sevgili mi? soruları sıklıkla araştırılıyor. Şarkıcı Buray'ın sevgilisi kim? Buray ve Ezgi Şenler sevgili mi? Detaylar haberimizdedir…

ŞARKICI BURAY'IN SEVGİLİSİ KİM?

Şarkılarındaki başarısıyla adından söz ettiren Buray ile TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinin başrol oyuncularından Ezgi Şenler, dün akşam düzenlenen ELLE Style Avards 2023 ödül törenine birlikte katıldı. Geceye el ele gelen çift, basın mensuplarına poz vererek ilişkilerini ilan etti.

BURAY VE EZGİ ŞENLER SEVGİLİ Mİ?

Bir süredir ilişkilerini gizli yaşayan çift, törenin ardından Instagram hesaplarından peş peşe paylaşımlar yaptı. Buray, sevgilisinin kendisini öptüğü fotoğrafı takipçilerine beğenisine sunarken Şenler de aynı kareyi kalp emojisiyle paylaştı. Genç oyuncu, Buray ile kırmızı halıda verdiği bir pozu da Instagram hesabından yayınladı.

Kendisinden 8 yaş büyük 38 yaşındaki Buray ile aşk yaşayan Şenler'in ilişkisi takipçilerinden de tam not aldı.