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Berkay... HASTANEYE KALDIRILDI!

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Berkay... HASTANEYE KALDIRILDI!

Şarkıcı Berkay'ın birkaç gündür Ulus'taki bir hastanede yattığı ortaya çıktı. Yüzünde izler olduğu konuşulan popçunun kavga ettiği iddia edildi.

Şarkıcı Berkay'ın birkaç gündür özel bir hastanede yattığı ortaya çıktı.

Yüzünde izler olduğu konuşulan Berkay'ın kavgaya karıştığı öne sürüldü.

Konuyla ilgili konuşan Berkay'ın menajeri, ünlü popçunun neden hastanede yattığını açıkladı.

TV100'ün haberine göre, Berkay'ın menajeri Haşim Umut Gülbay iddiayı yalanladı ve spordan kaynaklı belinde oluşan rahatsızlık nedeniyle ünlü popçunun hastaneye gittiğini, bu sırada koltuk altında oluşan bir kitle için de parça alındığını açıkladı.

İddialar üzerine fotoğraf paylaşan Berkay'ın yarın hastaneden taburcu olması planlanıyor.

Şarkıcı Berkay'ın birkaç gündür Ulus'taki bir hastanede yattığı ortaya çıktı. Yüzünde izler olduğu konuşulan popçunun kavga ettiği iddia edildi.

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Berkay, Gündem, Magazin, Haberler

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