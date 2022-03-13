Şarkıcı Altay kimdir? Altay nereli, kaç yaşında, GERÇEK ADI NE? Altay'ın tam adı ne? Altay şarkıları!

Altaykimdir? sorusu ile bu akşam ekranlara gelecek olan İbo Show konuklarından Altay hakkında Şarkıcı Altay kimdir? Altay nereli, kaç yaşında? Altay gerçek adı ne? Altay'ın tam adı ne? Altay şarkıları! konuları gündem konusu oldu. Söylediği şarkılar ile izleyicileri mest eden Altay hakkında merak edilenleri derledik. İşte detaylar...

ALTAY KİMDİR?

Altay 1970, Rize doğumlu Türk pop müziği sanatçısıdır. Tam adı Mehmet Altay Biber'dir.

İlk albümü ''Kalpsizsin'', 2000 yılında yayımlandı. İkinci albümü ''Yolcu Yolunda Gerek'' Haziran 2001'de yayınlandı. 23 Kasım 2002'de ''Seninle'' albümü, 21 Haziran 2004'de ''Anadolu'dan Dünyaya'' albümlerini çıkardı. 20 Haziran 2006'da çıkan ''Öyle Olsun'' albümü, sanatçının Ahmet Özdem firması altında yayınlanan albümüdür. 29 Mayıs 2007'de ''Zor Bulursun'' albümünü çıkardı. Nisan 2009'da ise "Sana Bayılıyorum" ve 20 Mayıs 2010'da ise "Şekil A" albümü çıktı. 15 Nisan 2011'de Poll Production etiketiyle ''Elma'' teklisini çıkarmıştır. 9 Nisan 2013'de yine Poll Production ''Berduş'' albümünü çıkarmıştır. Mayıs 2015'de ''Bay Bay'' EP albümü çıkarmıştır.

Albümleri

2000 - Kalpsizsin

2001 - Yolcu Yolunda Gerek

2002 - Seninle

2004 - Anadolu'dan Dünyaya

2006 - Öyle Olsun

2007 - Zor Bulursun

2009 - Sana Bayılıyorum

2013 - Berduş

2017 - Ziyaret

EP'leri

2010 - Şekil A

2015 - Bay Bay

Single'ları

2011 - Elma

2014 - Bi'şey Söyle (Tekli)

2016 - Yolcu Yolunda Gerek

2018 - Kalp Gözüm

2019 - Keşke Aramasaydın

2020 - İki Satır

Haberler.com - Gündem