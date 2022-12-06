Son dönemlerde en çok merak edilen kelimeler arasında sarkastik geliyor. Özellikle günlük yaşam ile beraber makaleler de ya da farklı yerlerde karşılaşılan bir kelime olduğunu dile getirmek mümkün. Peki, ne demek? (TDK) Çok sarkastik ve sarkastik insan kelimeleri ne anlama gelir?

Sarkastik kelimesi TDK'da yer almayan bir sözcük olarak öne çıkıyor. Ancak yine de Türkçede entelektüel yapıyla beraber gündelik yaşamda kullanılan bir kelime olduğunu dile getirmek mümkün. Bu doğrultuda sarkazm düşüncesini eyleme dökmek anlamına geldiğini söylemek mümkün. Peki, Sarkastik ne demek? (TDK) Çok sarkastik ve sarkastik insan kelimeleri ne anlama gelir? İşte detaylar haberimizde...

SARKASTİK NE DEMEK?

Sarkastik kelimesi sarkazm barındıran davranış ve tavır ile kişiler için kullanılmış olan bir sıfattır. Bu doğrultuda sarkazm kelimesi, 'Çaktırmadan can acıtarak alay etme eylemi,' biçimde ifade edilir. Yapılan bu eylem ise sarkastik olarak bilinmektedir. Aynı zamanda taşlama ya da kinaye gibi kelimelere ve benzerliği olduğunu söylemek mümkün.

(TDK) ÇOK SARKASTİK VE SARKASTİK İNSAN NE ANLAMA GELİR?

Sarkastik kelimesi TDK'da yer almayan bir sözcük olarak öne çıkıyor. Ancak yine de Türkçede entelektüel yapıyla beraber gündelik yaşamda kullanılan bir kelime olduğunu dile getirmek mümkün. Bu doğrultuda sarkazm düşüncesini eyleme dökmek anlamına geldiğini söylemek mümkün.

Sarkastik insan ise bu eylemi yapan kişilerdir. Yani çaktırmadan ve belli etmeden başkalarıyla alay eden kişilerdir. Bu kişiler yaptıkları alay eylemini öyle gizli gerçekleştirirler ki, çoğu zaman karşı taraf dalga geçildiğini dahi anlayamaz.