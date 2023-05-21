Şark görevi düşürülecek mi? Sorusu gündemde yer alıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü personeli ile kahvaltı programında buluştu. Şişli'de bir otelde düzenlenen programa Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve birçok emniyet personeli katıldı. Bakan Soylu, kahvaltının ardından emniyet personeline hitap etti. Peki, Şark görevi düşürülecek mi? Şark görevi ne kadar olacak? Şark görevi kaç yıl olacak?

ŞARK GÖREVİ DÜŞÜRÜLECEK Mİ?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2025 yılı sonu itibarıyla iki şark görevini bir şark görevine düşüreceğiz. Genel planlamamızı, programlamamızı bunun için gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"TÜRK POLİSİ GERÇEK GÜCÜNÜ FETÖ İHANETİNE KARŞI..."

Konuşmasında 15 Temmuz darbe girişimini hatırlatan Bakan Soylu, "İnancım ve itikadım odur ki mesai birlikteliği yaptığımız bu yedi yıllık dönem bu kurumun tarihinde ayrı bir başlık olarak yer alacaktır. Haşa şahsımdan ötürü değil. 15 Temmuz'dan sonra bu teşkilatın ortaya koyduğu sahiplenme, kendini ihanetten arındırma ve 21. yüzyılı bir kaos yüzyılı haline getirmek isteyen küresel akla karşı ortaya koyduğu mücadeleden, kurum ve devlet aklından, kendi kapasitesini geliştirmeye yönelik attığı köklü adımlardan dolayı bu dönem ayrı yazılacak, ayrı hatırlanacaktır. Türk polisi gerçek gücünü, gerçek kapasitesini, tıpkı devletin tüm kurumlarında olduğu gibi FETÖ ihanetine karşı ortaya koyduğu ayakta kalma, arınma ve yenilenme hamlesiyle gerçekleştirmiştir. Belki pek çok şeyi elimizden aldılar. Belki mağduriyetler oluşturdular, belki zamanımızı çaldılar. Ama en önemli gücümüz olan köklü devlet geleneğimizi, devlet aklımızı alamadılar. Küresel efendilerinin talimatlarıyla beraber yaptıkları atamalarla, bilişim sistemlerimize veya arşivlerimize sızmalarıyla, hatta mevzuat değişiklikleriyle bu devlet geleneğini ve devlet aklını bertaraf ettiklerini zannettiler ama yanıldılar. Hepiniz şehitlerimizle ve gazilerimizle birlikte bu vatan toprağına sıkı sıkıya sarıldınız. Hepiniz bu kuruma sarıldınız, teslim olmadınız, teslim etmediniz. Efsane bir dönem olarak tarihe geçtiniz. Allah sizlerden razı olsun. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. Bizim teşkilatımız diğer teşkilatlara benzemez. Bizim teşkilatımız şüheda ve gaza ehli bir teşkilattır" ifadelerini kullandı.

"3600 EK GÖSTERGE SÖZÜMÜZÜ TUTTUK"

Emniyet personelinin haklarına yönelik yaptıkları çalışmalardan bahseden Soylu, "Personel sayımız 15 Temmuz sonrasında 273 bindi. Bugün ise personel sayımız 335 bindir. Ben 225 bin sayıya düştüğümüzü de iyi hatırlıyorum. Hem niteliği arttırdık, hem de yenilendik. Bugün teşkilatımızdaki 335 bin personelimizin yüzde 45'i yani neredeyse yarıya yakını 15 Temmuz sonrası göreve başlayan personelimizdir. ve şu an görev yapan tüm personelimizin yüzde 77'si lisans mezunudur. Özellikle çarşı ve mahalle bekçiliğini bizzat Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yeniden ihya ederek şehir güvenliğinde hep birlikte önemli bir adım attık. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ve hassasiyetiyle 3600 ek gösterge sözümüzü tuttuk. Böylece polisimizin emekli olduktan sonra da ciddi bir geliri olmasını, rahat bir şekilde hayatını devam ettirebilmesini, polislik desteğinde gösterdiği fedakarlığı emeklilikten sonra biraz da olsa karşılığını alabileceği bir anlayışla karşı karşıya bıraktırmayı sağladık. Daha önce 2024 yılında yürürlüğe gireceği duyurulan iki bölge ve dört grup uygulamasını kaldırdık. Onun yerine herhangi bir ayrım olmadan iki bölge sistemini getirdik. Bölgeler ve hizmet sürelerine yönelik değişiklikler yaptık. Daha önce değişik oranlarda ve bazı hizmet sınıflarında uygulanan katsayı uygulamasını yüzde 52 oranına sabitleyen tüm personele ek bir ücret olarak bir vesileyle vermeyi kararlaştırdık ve bunu sağladık. Bir başka yenilik olarak personelimizin nüfusa kayıtlı olduğu il eğer büyükşehir ise o ile atanabilmelerinin de önünü açtık" dedi.