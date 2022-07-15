Şark Bülbülü nerede çekilmiştir? Şark Bülbülü konusu ve oyuncuları!

Kemal Sunal, Ayşen Gruda gibi usta isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı filmde beşik kertmesi olan Hatice ile Şaban'ın aşkı anlatılırken işler bambaşka yola gidecektir. Peki, Şark Bülbülü nerede çekilmiştir? Şark Bülbülükonusu ve oyuncuları kimler? İşte detaylar haberimizde...

ŞARK BÜLBÜLÜ FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

1979 yılında yapılan Şark Bülbülü filminin çekimde İstanbul'da yapıldı.

ŞARK BÜLBÜLÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Başlık parasını toplamak için İstanbul'a gelen Şaban, sevdiğini almak için canla başla çalışır. Köyün Zülfo ağası ise Şaban'ın beşik kertmesi Hatice'ye göz koyar. Bundan dolayı Şaban'ı da köyünden kovar. Şaban ise yüklü miktardaki başlık parasını denkleştirmek için İstanbul'da çalışmak zorundadır.

Sesi ile İstanbul'da şöhret olan Şaban, köyüne ağa olarak dönerken, geçmişin intikamını alır.

ŞARK BÜLBÜLÜ FİLMİ OYUNCULARI

Kemal Sunal- Şaban Ballıses

Ayşen Gruda- Fethi'nin Kız Kardeşi

Ayşen Cansev- Hatice

Sırrı Elitaş- Zülfo Ağa

Osman Alyanak- Haydar

Selim Naşit -Bul Karayı Al Parayı Oyununun Kurbanı

Dinçer Çekmez- Gazino Patronu Fethi Bey