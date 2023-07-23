Şark Bülbülü nerede çekildi? Hangi il ve ilçede çekildi? Şark Bülbülü ne zaman çıktı? Şark Bülbülü konusu ne, oyuncuları kimlerdir?
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Bugün TV'de Şark Bülbülü filmi yayınlanacak. Film başlamadan önce izleyiciler, Şark Bülbülü nerede çekildi? Hangi il ve ilçede çekildi? Şark Bülbülü ne zaman çıktı? Şark Bülbülü konusu ne, oyuncuları kimlerdir? merak etti. İşte detaylar...
Şark Bülbülü, 1979 yapımı Türk filmi. Şark Bülbülü nerede çekildi? Hangi il ve ilçede çekildi? Şark Bülbülü ne zaman çıktı? Şark Bülbülü konusu ne, oyuncuları kimlerdir?
Şark Bülbülü filminin çekimleri İstanbul'da yapılmıştır.
Köyünden, İstanbul'a başlık parası kazanma amacıyla gelip şans eseri çok ünlü bir şarkıcı olan Şaban'ın öyküsü, Kemal Sunal'ın usta oyunculuğu ile anlatılıyor. Film bir gecede şöhret olan ünlüleri tiye alan klasik olmuş bir Kemal Sunal komedisidir.
Kemal Sunal· Şaban Ballıses
Ayşen Cansev· Hatice (ses. Jeyan Mahfi Tözüm)
Osman Alyanak· Haydar (ses. Timuçin Caymaz)
İhsan Yüce· Muhtar
Sırrı Elitaş· Zülfo Ağa (ses. Sadettin Erbil)
Abdi Algül· Zülfo Ağa'nın Adamı (ses. )
Niyazi Gökdere· Zülfo Ağa'nın Adamı
Bahri Ateş· Şıh Hazretleri (ses. Ersan Uysal)
Dinçer Çekmez· Gazino Patronu Fethi Bey
Ayşen Gruda· Fethi'nin Kız Kardeşi (ses. Nevra Serezli)
Levent Öktem· Gazino Müdürü (ses. Abdurrahman Palay)
Giray Alpan· Şef Garson (ses. O. Nuri Ergün)
Ahmet Turgutlu· Bulaşıkçı Memo
Yadigar Ejder· Mazlum
Murat Tok· İmam
Ali Demirel· Uşak
Mehmet Yağmur· Fethi'nin Adamı
Yılmaz Kurt· Bomba Koyan Fethi'nin Adamı
Yavuz Karakaş· Arap Cemal (ses. Ünal Gürel)
Çetin Başaran· Arap Cemal'in Adamı
Dündar Aydınlı· Arap Cemal'in Adamı
Yaşar Şener· Köyü Satan Halil Ağa (ses. Erdoğan Esenboğa)
Ahmet Açan· Noter
Cevdet Balıkçı· Otel Bekçisi
İhsan Bayraktar· Otel Şoförü
Yüksel Sezgin
Ayfer İdin
İhsan Özenç· Film Şirketi Yetkilisi
Ali Karagöz
Muzaffer Civan· Seyyar Köfteci (ses. Sait Ergenç)
Zeki Sezer· Plaj Doktoru
Selim Naşit· Bul Karayı Al Parayı Oyununun Kurbanı (ses. Devrim Parscan)
Ömer Ekmekçi· Şaban'ın Parasını Çalan Adam