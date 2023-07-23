Bugün TV'de Şark Bülbülü filmi yayınlanacak. Film başlamadan önce izleyiciler, Şark Bülbülü nerede çekildi? Hangi il ve ilçede çekildi? Şark Bülbülü ne zaman çıktı? Şark Bülbülü konusu ne, oyuncuları kimlerdir? merak etti. İşte detaylar...

Şark Bülbülü, 1979 yapımı Türk filmi. Şark Bülbülü nerede çekildi? Hangi il ve ilçede çekildi? Şark Bülbülü ne zaman çıktı? Şark Bülbülü konusu ne, oyuncuları kimlerdir?

ŞARK BÜLBÜLÜ NEREDE ÇEKİLDİ?

Şark Bülbülü filminin çekimleri İstanbul'da yapılmıştır.

ŞARK BÜLBÜLÜ KONUSU NE?

Köyünden, İstanbul'a başlık parası kazanma amacıyla gelip şans eseri çok ünlü bir şarkıcı olan Şaban'ın öyküsü, Kemal Sunal'ın usta oyunculuğu ile anlatılıyor. Film bir gecede şöhret olan ünlüleri tiye alan klasik olmuş bir Kemal Sunal komedisidir.

ŞARK BÜLBÜLÜ OYUNCU KADROSU

Kemal Sunal· Şaban Ballıses

Ayşen Cansev· Hatice (ses. Jeyan Mahfi Tözüm)

Osman Alyanak· Haydar (ses. Timuçin Caymaz)

İhsan Yüce· Muhtar

Sırrı Elitaş· Zülfo Ağa (ses. Sadettin Erbil)

Abdi Algül· Zülfo Ağa'nın Adamı (ses. )

Niyazi Gökdere· Zülfo Ağa'nın Adamı

Bahri Ateş· Şıh Hazretleri (ses. Ersan Uysal)

Dinçer Çekmez· Gazino Patronu Fethi Bey

Ayşen Gruda· Fethi'nin Kız Kardeşi (ses. Nevra Serezli)

Levent Öktem· Gazino Müdürü (ses. Abdurrahman Palay)

Giray Alpan· Şef Garson (ses. O. Nuri Ergün)

Ahmet Turgutlu· Bulaşıkçı Memo

Yadigar Ejder· Mazlum

Murat Tok· İmam

Ali Demirel· Uşak

Mehmet Yağmur· Fethi'nin Adamı

Yılmaz Kurt· Bomba Koyan Fethi'nin Adamı

Yavuz Karakaş· Arap Cemal (ses. Ünal Gürel)

Çetin Başaran· Arap Cemal'in Adamı

Dündar Aydınlı· Arap Cemal'in Adamı

Yaşar Şener· Köyü Satan Halil Ağa (ses. Erdoğan Esenboğa)

Ahmet Açan· Noter

Cevdet Balıkçı· Otel Bekçisi

İhsan Bayraktar· Otel Şoförü

Yüksel Sezgin

Ayfer İdin

İhsan Özenç· Film Şirketi Yetkilisi

Ali Karagöz

Muzaffer Civan· Seyyar Köfteci (ses. Sait Ergenç)

Zeki Sezer· Plaj Doktoru

Selim Naşit· Bul Karayı Al Parayı Oyununun Kurbanı (ses. Devrim Parscan)

Ömer Ekmekçi· Şaban'ın Parasını Çalan Adam