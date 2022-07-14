Şark Bülbülü filmi konusu nedir? Şark Bülbülü filmi oyuncuları kimler? Şark Bülbülü nerede çekildi?

Onlarca kez TV ekranında izleyici ile buluşmasına rağmen ilk günkü gibi her defasında yeniden kendisini izlettiren Kemal Sunal'ın klasikleşmiş filmleri arasında yerini alan Şark Bülbülü filmi konusu, oyuncuları ve tüm merak edilenler haberimizde yer almaktadır.

ŞARK BÜLBÜLÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Köyünden, İstanbul'a başlık parası kazanma amacıyla gelip şans eseri çok ünlü bir şarkıcı olan Şaban'ın öyküsü, Kemal Sunal'ın usta oyunculuğu ile anlatılıyor. Film bir gecede şöhret olan ünlüleri tiye alan klasik olmuş bir Kemal Sunal komedisi.

ŞARK BÜLBÜLÜ FİLMİ OYUNCULARI

Kemal Sunal- Şaban Ballıses

Ayşen Cansev- Hatice

Ayşen Gruda– Fethi'nin Kız Kardeşi

Osman Alyanak– Haydar

Sırrı Elitaş– Zülfo Ağa

Dinçer Çekmez– Gazino Patronu Fethi Bey

Selim Naşit –Bul Karayı Al Parayı Oyununun Kurbanı

Yadigar Ejder – Mazlum

İhsan Yüce – Muhtar

Yavuz Karakaş – Arap Cemal

Zeki Sezer – Plaj Doktoru

Muzaffer Civan – Seyyar Köfteci

Ahmet Açan – Noter

Ahmet Turgutlu – Bulaşıkçı Memo

Bahri Ateş – Şıh Hazretleri

Niyazi Gökdere – Zülfo Ağa'nın Adamı

Cevdet Balıkçı – Otel Bekçisi

Abdi Algül – Zülfo Ağa'nın Adamı

Murat Tok – İmam

Yüksel Sezgin

Yüksel Gözen

Dündar Aydınlı – Mafya

Giray Alpan – Gazino Görevlisi

Levent Öktem – Gazino Müdürü

Yaşar Şener – Halil Ağa

İhsan Özenç – Film Şirketi Yetkilisi

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