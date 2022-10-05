Bir süredir Avrupa Parlamentosu'nun gündeminde olan tek tip şarj girişi kullanılmasını öngören tasarıyı onayladı. Gündeme gelen konu ile birlikte Şarjlar tek tip mi olacak? Ve Tek tip şarj nedir? Soruları merak ediliyordu. Bu sayede birçok farklı cihaz için kullanılmakta olan şarj girişleri için tek tip şarj girişi kullanılacak. Peki, Şarjlar tek tip mi olacak? Tek tip şarj nedir? Hangi şarj tipi kullanılacak? Sorularını sizler için yanıtladık.

Kullanmakta olduğumuz birçok farklı elektronik cihaz için farklı şarj aletleri kullanmaktayız. Avrupa Parlamentosu'nun onayladığı tasarının ardından ise artık akıllı cihazlarda tek tip şarj girişi kullanılacak. Tek tip şarj nedir? Ve Hangi şarj tipi kullanılacak? Soruları, tasarının onaylanmasının ardından merak edilmeye başlandı. Peki, Şarjlar tek tip mi olacak? Tek tip şarj nedir? Hangi şarj tipi kullanılacak? Sorularını sizler için cevapladık.

ŞARJLAR TEK TİP Mİ OLACAK?

Yıllardır Avrupa Parlamentosu'nun gündeminde olan tek tip şarj girişi kullanımı, uzun süren kararların ardından net bir karara kavuştu. Artık kabul edilen tasarı ile birlikte birçok farklı cihaz için kullanılmakta olan şarj girişleri için tek tip şarj girişi kullanılacak.

TEK TİP ŞARJ NEDİR?

Avrupa Parlamentosu'nun kabul etmiş olduğu tek tip şarj girişi kullanımı sayesinde gündelik hayatımızda kullanmakta olduğumuz elektronik aletlerin şarj girişleri tek bir tip olacak. Bu sayede hepsini aynı şarj kablosu ile şarj etmek mümkün olacak.

HANGİ ŞARJ TİPİ KULLANILACAK?

Onaylanan tasarı sayesinde elektronik cihazların şarj girişlerinde kullanılacak olan soket tipi ise Type-C soketi olacak. Günümüzde halihazırda kullanılan Type-C soketi, birçok telefonda yer alıyor.