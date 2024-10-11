Üye Girişi
Haberler

Sarıyer Yenimahallespor İnkılap FSK CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Sarıyer Yenimahallespor İnkılap FSK maçı ne zaman, saat kaçta?

Sarıyer Yenimahallespor İnkılap FSK CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Sarıyer Yenimahallespor İnkılap FSK maçı ne zaman, saat kaçta?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BAL Ligi'nde haftanın en önemli maçlarından Sarıyer Yenimahallespor İnkılap FSK maçı öncesi Sarıyer Yenimahallespor İnkılap FSK maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Sarıyer Yenimahallespor İnkılap FSK maçına saatler kaldı. Peki, Sarıyer Yenimahallespor İnkılap FSK maçı hangi kanalda? Sarıyer Yenimahallespor İnkılap FSK maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Sarıyer Yenimahallespor İnkılap FSK CANLI İZLE!

Sarıyer Yenimahallespor İnkılap FSK maçı hangi kanalda? Sarıyer Yenimahallespor İnkılap FSK maçı öncesi Sarıyer Yenimahallespor İnkılap FSK maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. BAL Ligi'nin önemli mücadelelerinden Sarıyer Yenimahallespor İnkılap FSKmaçı detayları araştırılıyor. Peki, Sarıyer Yenimahallespor İnkılap FSK maçını hangi kanal veriyor? İşte Sarıyer Yenimahallespor İnkılap FSK maçı yayın bilgisi haberimizde! Sarıyer Yenimahallespor İnkılap FSK CANLI İZLEME LİNKİ var mı?

SARIYER YENİMAHALLESPOR İNKILAP FSK MAÇI HANGİ KANALDA?

Sarıyer Yenimahallespor İnkılap FSK arasındaki BAL Ligi maçı yayıncısı bulunmuyor.

SARIYER YENİMAHALLESPOR İNKILAP FSKMAÇI SAAT KAÇTA?

Sarıyer Yenimahallespor İnkılap FSKMaçı, 6 Ekim Pazar günü oynanacak.

Sarıyer Yenimahallespor İnkılap FSKMaçı, saat 14:00'te başlayacak.

SARIYER YENİMAHALLESPOR İNKILAP FSKMAÇI KAÇ KAÇ?

Sarıyer Yenimahallespor İnkılap FSKmaçı henüz başlamadı.

SARIYER YENİMAHALLESPOR İNKILAP FSK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Sarıyer Yenimahallespor İnkılap FSK maçı, ev sahibi takımın sahasında oynanacak.

BÖLGESEL AMATÖR LİG NEDİR?

Bölgesel Amatör Lig (kısaca BAL), Türkiye'nin 5. seviyedeki futbol ligi konumundadır. İlk olarak 1990-1994 yıllarında Deplasmanlı Amatör Lig adıyla oynanan bu lig, 2010 yılında yeniden kurulmuştur.

2024-2025 Sezonunda Bölgesel Amatör Lig'den TFF 3. Lig'e toplam 12 takım yükselecektir.

Müsabakalar sonunda; Gruplarını birinci olarak tamamlayan 10 takım, grup ikincileri ve üçüncüleri arasında oynanacak olan play-off müsabakalarından 1 takım, İstanbul takımlarının bulunduğu 10. grupta 4 takım arasında oynanacak olan grup içi play-off müsabakaları sonunda birinci olacak 1 takım, olmak üzere toplam 12 takım TFF 3. Lig'e çıkmaya hak kazanır.

9 grupta son iki sırayı alan takımlar ile, İstanbul ili takımlarının bulunduğu 10. grupta son dört sırayı alan takımlar, BAL' dan bulunduğu ilin en üst yerel ligine düşer.

BAL baraj müsabakaları BAL takımı ile yerel lig takımı arasında oynanır. Baraj müsabakalarına katılan BAL takımları BAL statüsüne, yerel lig takımları ise 2024-2025 sezonunda yayınlanan Amatör Liglerde Uygulanacak Esaslar Kitapçığında yer alan yaş uygunluklarına uymakla mükelleftir. BAL Baraj müsabakaları tek maç eleme usulü ile oynanır. BAL baraj müsabakaları zorunlu durumlar hariç müsabakalarının tamamlanması sonrası 15gün içinde oynatılır.

BAL müsabakalarında yaşı büyük futbolcu uygulaması kaldırılmıştır. Bölgesel Amatör Lig müsabakalarında 2009 ve daha küçük doğumlu futbolcular oynayamazlar.

2024-2025 sezonunda BAL'da yabancı uyruklu futbolcu oynatılamaz.

BAL 2024 - 2025 sezonu, bu statüde belirtilen kriterleri yerine getiren ve illere verilen kontenjan kapsamında 2023-2024 Sezonunda BAL'da yer alarak TFF 3. Lig'e çıkamayan veya yerel amatör lige düşmeyen 76 takım, yerel liglerde dereceye girerek veya baraj maçında galip gelerek BAL'a yükselen 60 takım, 2023 -2024 sezonunda TFF 3.Lig'den düşen 9 takım ve deprem nedeni ile hakları dondurulan 8 takım olmak üzere toplam 153 takımdan oluşur.

BAL 2024-2025 sezonu 14 takımlı 2 grup, 15 takımlı 4 grup, 16 takımlı 3 grup ve 17 takımlı 1 grup olmak üzere toplam 10 grup'da 153 takımın katılımı ile oynanır. Aynı illerin takımları aynı grupta yer alırlar.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

Soğuk Haber Yaşam Spor

İsrail ordusu, Lübnan'ın kalbine bomba yağdırdı

Lübnan'ın kalbine bomba yağdı! Ölenlerin arasında kritik bir isim var

 Lübnan'dan tahliye edilen 558 Türk vatandaşını taşıyan ilk gemi Mersin'e ulaştı

İsrail'in bomba yağdırdığı ülkeden tahliye operasyonu

 Kılıçdaroğlu'ndan 'Yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusuna net yanıt

Yeniden aday olacak mı? Kılıçdaroğlu'nun yanıtı hayli net
Alev topuna dönen Togg'un şarj edildiği evde kaçak elektrik kullanıldığı ortaya çıktı

Yerli otomobil Togg'un neden alev topuna döndüğü ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küçükçekmece SF Beylerbeyi 1911 FSK CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Küçükçekmece SF Beylerbeyi 1911 FSK maçı ne zaman, saat kaçta? Sultanbeyli Belediye Spor Dikilitaş Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Sultanbeyli Belediye Spor Dikilitaş Spor maçı ne zaman saat kaç? Osmaniye İstiklalspor Çatalcaspor CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Osmaniye İstiklalspor Çatalcaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Maltepespor Nişantaşıspor CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Maltepespor Nişantaşıspor maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda, maç kaç kaç? Galata Levent FSK CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Galata Levent FSK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, maç kaç kaç bitti? Sarıyer Yenimahallespor İnkılap FSK CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Sarıyer Yenimahallespor İnkılap FSK maçı ne zaman, saat kaçta? Merkezefendispor Şile Yıldız Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Merkezefendispor Şile Yıldız Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Alibeyköyspor İstanbul Beylikdüzüspor CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Alibeyköyspor İstanbul Beylikdüzüspor maçı ne zaman, saat kaçta? Yeşil Yalova Fk Kapaklıspor CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Yeşil Yalova Fk Kapaklıspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda maç kaç? Karamürselspor Gebzespor CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Karamürselspor Gebzespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, maç kaç kaç? Sapanca Gençlikspor Çayırova Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Sapanca Gençlikspor Çayırova Spor maçı ne zaman, saat kaçta?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.