İstanbul ilinde bulunan 39 ilçenin hepsinde kalabalık bir nüfus vardır. İstanbul'un ilçelerinin 25 tanesi Avrupa yakasında yer alırken 14 tanesi ise Anadolu yakasında yer alıyor. Vatandaşlar ise İstanbul'un ilçelerinin hangi yakada olduğunu merak ediyor ve araştırıyor. Merak edilen konulardan biri ise Sarıyer ilçesi hangi yakada? Sarıyer nereye bağlı? Sarıyer nerede?

İstanbul ilinin güncel 2022 nüfusu 16.034.511'dir. Bu nüfus sayısı 39 ile dağılım gösterir. İstanbul ilindeki en yoğun nüfus ise Esenyurt ilçesinindir. İstanbul'un ilçelerinin Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı olduğu en çok aratılan konulardan biridir. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar ilçeler hakkında bazı şeyleri merak ediyor. Bunlardan biri ise Sarıyer hangi yakada? Sarıyer nereye bağlı? Sarıyer nerede?

SARIYER HANGİ YAKADA?

Sarıyer İstanbul ilinin Avrupa yakasındadır. Güneyden Beşiktaş ve Kâğıthane, batıdan Eyüpsultan ilçeleri ile doğudan İstanbul Boğazı ve kuzeyden Karadeniz ile çevrilidir. Sarıyer İlçesi toplam 38 mahalleden oluşmakta. Bahçeköy Belediyesi'nin 2009 yılında feshedilerek Sarıyer ilçesinin bir mahallesi olması, 2012 yılında da Şişli sınırları içinde yer alan Ayazağa, Maslak ve Huzur mahallelerinin bu ilçeye dahil edilmesiyle son halini alan ilçe İstanbul'un en kuzeydeki ilçelerinden biridir. İlçenin ilk adı Simas'tır. 2020 TÜİK verilerine göre Sarıyer İlçesi'nin nüfusu 335.298'dir.

AVRUPA YAKASINDA YER ALAN DİĞER İLÇELER

• Arnavutköy

• Avcılar

• Bağcılar

• Bahçelievler

• Bakırköy

• Başakşehir

• Bayrampaşa

• Beşiktaş

• Beylikdüzü

• Beyoğlu

• Büyükçekmece

• Çatalca

• Esenler

• Esenyurt

• Eyüpsultan

• Fatih

• Gaziosmanpaşa

• Güngören

• Kâğıthane

• Küçükçekmece

• Sarıyer

• Silivri

• Sarıyer

• Şişli

• Zeytinburnu