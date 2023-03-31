Sarıyer ilçesinde yaşanan elektrik kesintisi sonrasında vatandaşlar tarafından elektrikler ne zaman gelecek sorusu araştırılmakta. Elektrik kesintisinin ne zaman biteceği merak konusu oldu. Peki, Sarıyer elektrikler ne zaman gelecek? 31 Mart Sarıyer elektrik kesintisi saat kaçta bitecek? İşte detaylar...

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşandığı bildirilmekte. Sarıyer ilçesinde yaşanan elektrik kesintisi sonrasında vatandaşlar tarafından elektrikler ne zaman gelecek sorusu araştırılmakta. Elektrik kesintisinin saat kaçta biteceği merak konusu oldu. Peki, Sarıyer elektrikler ne zaman gelecek? 31 Mart Sarıyer elektrik kesintisi saat kaçta bitecek? Detaylar haberimizde...

KAĞITHANE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde elektrik kesintisi yaşandığı bildirilmekte. İlçede ne zaman elektriklerin geleceği araştırılıyor. Sarıyer ilçesindeki elektrik kesintisinin saat kaçta biteceği hakkında detayları okumak için SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ! yazısına tıklayınız.

SARIYER ELEKTİK KESİNTİSİ SAAT KAÇTA BİTECEK?

Yaşanan elektrik kesintileri BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde görülmektedir. İstanbul Sarıyer ilçesinde şu an için planlı bir elektrik kesintisi görülmemektedir. Sitede Sarıyer planlı elektrik kesintisi hakkında yer alan bilgiler şu şekildedir:

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-DARÜŞŞAFAKA mah AKGÜN, AYAZ, DARÜŞŞAFAKA, HAVUZ ÇIKMAZI, HİKAYE ÇIKMAZI, PETEK, PETEK BAL ÇIKMAZI sk / FERAHEVLER mah DARÜŞŞAFAKA sk / ÇAMLITEPE mah AKAR, AKGÜN, ARI, ATA, AYAZ, BARIŞ, BAYRAMLIK, CAMİ YOKUŞU ÇIKMAZI, DARÜŞŞAFAKA, DERYA ÇIKMAZI, ELMALI, GAZİ, HANIMGÜL, HATEMOĞLU OKUL, KONAK, LALELİ, MAVİ, MAZLUM, MERİÇ, TENEKE, TUNÇ, ÇAMLIPARK, ÇAYIRYOLU, ÇİĞDEM, ÖZGÜR, ŞEN, ŞENER ÇIKMAZI sk bölgelerinde 31/03/2023 09:00:00 - 31/03/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KUMKÖY mah TATLISU sk / USKUMRUKÖY mah ARIKÖY DEFNE, ARIKÖY ERGUVAN, ARIKÖY MANOLYA, ARIKÖY MENEKŞE, ARIKÖY MEŞE, ARIKÖY SERVİ, ARIKÖY SUSAM, ARIKÖY YASEMİN, GÜMÜŞSUYU, MANOLYA/, TAŞKIŞLA sk bölgelerinde 31/03/2023 09:00:00 - 31/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah AKGÜL, ALPARSLAN, ARABAYOLU, DUYGU, GÜLCE, PROF. DR. AYKUT BARKA, TABYALAR, ÜLKER, ŞİRİNOĞLU sk bölgelerinde 31/03/2023 09:00:00 - 31/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.