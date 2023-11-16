16 Kasım günü Sarıyer'de meydana gelen elektrik kesintisinin ardından vatandaşlar Sarıyer elektrik ne zaman gelecek? sorusunu araştırdı. Meydana gelen elektrik kesitinin ne zaman son bulacağı merak edilirken arama motorlarında Sarıyer elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 16 Kasım Sarıyer elektrik ne zaman gelecek? soruları aratıldı.

Sarıyer elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 16 Kasım Sarıyer elektrik ne zaman gelecek?

Sarıyer elektrik ne zaman gelecek? sorusu 16 Kasım günü Sarıyer'de meydana gelen elektrik kesintisinin ardından aratıldı. Elektriklerin ne zaman geleceği merak konusu olmuşken arama motorlarında Sarıyer elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 16 Kasım Sarıyer elektrik ne zaman gelecek? sorularına yanıt arandı.

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

İstanbul'un birçok ilçesi bugün çeşitli saat aralıklarında karanlığa gömülecek. BEDAŞ, megakentte 22 ilçede elektrik kesintisi yapacağını duyurdu.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah BALABANDERE, FENER ÇİÇEĞİ , TARİH, ÇAMLIBEL sk bölgelerinde 16/11/2023 09:00:00 - 16/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

16 KASIM BUGÜN NERELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR?

Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu ilçelerinde bugün farklı saat aralıklarında elektrik kesintisi uygulanacak.