Sarıyer'de kar yağışı - Haberler

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Sarıyer'de kar yağışı

İhlas Haber Ajansı - Genel
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Sarıyer'de kar yağışı Sarıyer'de etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.

Sarıyer'de kar yağışı

İSTANBUL - Sarıyer'de etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.

Mega kent İstanbul'da meteorolojinin uyarılarının ardından beklenen kar yağışı sabahın erken saatlerinde etkili olmaya başladı. Kar yağışı aralıklarla sürerken, Sarıyer'de ortalık beyaza büründü. Kar yağışı altında ilerleyen bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla o anları görüntülerken, trafikte ise bir sorun yaşanmadığı görüldü.

Sarıyer'de kar yağışı

Sarıyer'de kar yağışı

Sarıyer'de kar yağışı

İhlas Haber Ajansı / Genel

Genel, Yerel, Haberler

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