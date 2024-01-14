Sarıyer'de ev sahibi tarafından saldırıya uğrayan genç konuştu

Sarıyer'de ev sahibi kadın tarafından saldırıya uğrayan genç o anları anlattı

" "Köpeğimi gezdirip gelirken bana bir leğen su döktü"

" Ettiğim küfürlerle övünmüyorum herkesten özür dilerim"

" Kendisi ile 2 yıldır süre gelen bir kira husumetimiz bulunmakta, kira husumeti yargıya taşındı"

İSTANBUL - Sarıyer'de ev sahibi tarafından sokak ortasında sopalı saldırıya uğrayan Onur Yavuzyılmaz, "Köpeğimi gezdirip gelirken bana bir leğen su döktü. Bende 'neden böyle yapıyorsun dedim' kendisi de 'çıkın evimden' diyerek küfür etti. Ettiğim küfürlerle övünmüyorum herkesten özür dilerim. Kendisi bacağıma vurduktan sonra küfür ettim. Kendisi ile 2 yıldır süre gelen bir kira husumetimiz bulunmakta. Kira husumeti yargıya taşındı" dedi.

Rumeli Hisarı'nda ev sahibi bir kadın, 5 kat artırmak istediği kirayı kabul etmeyen 3 öğrenci gençten birine sokak ortasında sopayla saldırdı. "Evimden çıkacaksın" diye bağıran kadının saldırı anı kameralara yansıdı. Gençler, olaydan sonra bir grup tarafından tehdit edildiğini iddia etti.

Sarıyer Rumeli Hisarı'nda geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği son sınıf öğrencisi Onur Yavuzyılmaz (24), 2 arkadaşıyla, pandemi döneminde Şuayip ve Sevgi E. çiftiyle anlaşarak evlerini 2 bin 500 lira karşılığında kiraladı. Ev sahibi kadın 5 kat artırmak istediği kirayı kabul etmeyen 3 öğrenci gençten biri olan Yavuzyılmaz'a "Evimden çıkacaksın" diye bağırıp küfür ederek sokak ortasında sopayla saldırmıştı. Yavuzyılmaz'da küfür etmesiyle kadın daha da sinirlenmişti. Olaydan sonra kadının akrabaları gençlerin yaşadığı evi basarak tehdit etti. Durumdan korkan geçler polis ekiplerine haber vererek şikayetçi olup koruma talebinde bulundu. 24 yaşındaki Onur Yavuzyılmaz Yaşanan saldırı ve baskın anını anlattı.

"Ettiğim küfürlerle övünmüyorum herkesten özür dilerim"

Küfür ettiği için kadından özür dileyen Onur Yavuzyılmaz," Ben köpeğimi gezdirdiğim sırada ev sahibimin bana hakaret etmesiyle başladı. Köpeğimi gezdirirken küfürü duydum ama bakmadım. Köpeğimi gezdirip gelirken bana bir leğen su döktü. Bende 'neden böyle yapıyorsun dedim' kendisi de 'çıkın evimden' diyerek küfür etti. Bende köpeğimi bırakıp geri geldim. Sonra bu olay gerçekleşti. Ettiğim küfürlerle övünmüyorum herkesten özür dilerim. Fakat bana kimse vurmadan ben küfür etmedim. Kendisi bacağıma vurduktan sonra küfür ettim. Ondan sonra darp raporu alıp kendisinden şikayetçi oldum. Kendisi ile 2 yıldır süre gelen bir kira husumetimiz bulunmakta. Kira husumeti yargıya taşındı" şeklinde konuştu.

"2 sen önce 2 bin 800 TL olan kiramızı 15 bin TL yapın ya da evimden çıkın dedi"

Can sağlıklarından endişe ettiklerini söylen Yavuzyılmaz, " Eve engelli bir birey olan oğlunu geçirecekler böyle bir iddiaları var. Fakat bize 2 sen önce 2 bin 800 TL olan kiramızı 15 bin TL yapın ya da evimden çıkın dedi. Biz bu iddianın samimi olduğuna inanmıyoruz. Bizim evimiz engelli bir bireyin yaşayabileceği bir ev değil. Haber yayınlandıktan sonra Sevgi Elalır isimli şahın akrabaları bizim evimizi bastı. Tehdit vari şeyler söylediler. Biz de kapıyı kapatıp polisi aradık. Polis geldikten sonra da karakola gidip şikayetçi olduk. Can sağlığımızdan endişe duyup eve girmedik bir daha 2 gündür arkadaşımızda kalıyoruz. Koruma talep ettik" dedi.