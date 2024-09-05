Sarıyer Börekçisi olayı nedir? Olay nerede oldu? Pendik'te ne oldu? İşletme çalışanları kadının eşine neden saldırdı?

İstanbul Pendik'te bir kafede çalışan bir personel, sipariş götürdüğü genç kadına telefon üzerinden arkadaşlık isteğinde bulundu. Genç kadının durumu kocasına bildirildi ve öfkeli koca, kafeye giderek işletmeyi bastı. Olay sırasında işletme personelleri kadının eşine saldırdı. Olayın detayları merak ediliyor. Vatandaşlar, olayın nerede geçtiğini merak ediyor. Peki, Sarıyer Börekçisi olayı nedir? Olay nerede oldu? Pendik'te ne oldu? İşletme çalışanları kadının eşine neden saldırdı? İşte detaylar...

SARIYER BÖREKÇİSİ OLAYI NEDİR?

İddiaya göre, genç kadın evinin karşısında bulunan pastaneden sipariş verdi. Siparişleri eve götüren personel siparişleri kadına teslim ettikten sonra telefonla genç kadına mesaj atarak arkadaşlık teklif etti. Bu durumu kadının kocasının öğrenmesinin ardından, kadının kocası işletmeyi bastı. Koca ile işletmede çalışanlar arasında kavga çıktı. Börekçide çalışan dükkanı basan kocaya meydan dayağı attı. Kavga sırasında işletmede çalışan bir kişi çıkardığı bıçakla işletmeyi basan adamı bıçakladı.

OLAY NEREDE YAŞANDI?

Olay, İstanbul Pendik'te Velibaba Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde yaşandı.

İŞLETME ÇALIŞANLARI TUTUKLANDI MI?

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri işletme çalışanları gözaltına alırken, sağlık ekipleri yaralı adamı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.