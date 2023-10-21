"Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç kaç yaşında, nereli, hangi partili?" Merak ediliyor. 31 Mart 2019 İstanbul Yerel Seçimleri doğrultusunda halk, belediye başkanını seçmek için oy kullandı. Bununla birlikte 2019 Yerel Seçimlerinde; belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belli oldu. Peki, Sarıyer Belediyesi hangi parti, belediye başkanı kimdir? İşte detaylar…

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimi için Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım, Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar; DSP'nin adayı ise Muammer Aydın olmuştu. İlçe bazında da birçok bölge el değiştirirken "Sarıyer Belediyesi hangi parti, belediye başkanı kimdir? Şükrü Genç kaç yaşında, nereli, hangi partili?" Soruları merak uyandırdı. İşte detaylar…

SARIYER BELEDİYESİ HANGİ PARTİ, BELEDİYE BAŞKANI KİMDİR?

İstanbul'un Sarıyer İlçesinde 2019 Yerel Seçimlerinde CHP'den Şükrü Genç, AK Parti'den Salih Bayraktar ve Saadet Partisi'nden Davut Tepeyurt yarışmıştı. Seçimi yüzde 55,97 oranla 114 bin 819 oy alarak kazanan isim CHP'den Şükrü Genç oldu. Sarıyer Belediyesi CHP'de kaldı. Şükrü Genç, 2014 yılında girdiği seçimlerde de belediye başkanı seçilmişti.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde 1954 yılında doğan Şükrü Genç yaklaşık 60 yıllık Sarıyerli. İlköğrenimini Rumelihisarı semtindeki Şair Nigar İlkokulu'nda (1965), orta öğrenimini Emirgan Ortaokulu'nda (1969), lise öğrenimini ise Kabataş Erkek Lisesi'nde (1973) tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi-Temel Bilimler Fakültesi Fizik Bölümü'ne (1974–1975) devam etti. Daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Bölümü'nden 1982–1983 döneminde mezun oldu. Öğrenimi süresince Boğaziçi Üniversitesi'nde, mezuniyetinden sonra da Libya'da iki yıl çalıştı. 1985'te askerlik hizmetini yapmak üzere Türkiye'ye döndü. Askerlik hizmetini Tuzla Piyade Okulu'nda yedek subay olarak tamamladı. Askerliğini bitirdikten sonra Irak'ta bir inşaat firmasında şantiye şefliği ve proje müdürlüğü yaptı.

ŞÜKRÜ GENÇ KAÇ YAŞINDA, NERELİ, HANGİ PARTİLİ?

1987 yılının ikinci yarısında Türkiye'ye döndü ve 2 yıl özel sektörde profesyonel yönetici olarak çalıştı. 1989 yılında kendi şirketini kurdu. Türkiye'de ve yurtdışında, özel sektöre sanayi binaları ve çeşitli inşaat işleri yaptı. İş hayatının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarında çeşitli görevlerde bulundu. Siyasete 1988 yılında başlayan Şükrü Genç, Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) üyelik, ilçe-il-kurultay delegeliği, 1994–1999 yıllarında Sarıyer Belediyesi Meclis Üyeliği yaptı. 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri'nde CHP'nin Sarıyer Belediye Başkan adayı oldu. CHP'nin seçimi kazanmasıyla 3 Nisan 2009 tarihinde Belediye Başkanlığı görevini devraldı. Sarıyer'de 5 yıllık hizmetinin ardından 2014 ve 2019 yerel seçimlerini de kazanarak, Sarıyer'de üç dönem üst üste seçilen ilk belediye başkanı unvanıyla tarihe geçti. Halen bu görevini sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk babası olan Şükrü Genç, 5 torun sahibi.