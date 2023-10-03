Sarışın Bomba Tuğba Ünal

Yaz dönemini geride bırakan ünlü şarkıcı Tuğba Ünal, hayranlarının karşısına yeni bir imajla çıktı. Yeni sezona yeni bir görünümle girmeyi tercih eden Ünal, değişikliğin ve yeniliğin her zaman iyi bir şey olduğunu ve insanı ilerletip geliştirdiğini belirtti. Yeni görünümü, hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılandı ve sosyal medya paylaşımları beğeni yağmuruna tutuldu.

Yaz dönemine son verip İstanbul'a dönen Tuğba Ünal, yepyeni bir yüzle çıktı hayranlarının karşısına. Yaz dönemini sakin geçirmeyi tercih eden ünlü isim yeni sezona yeni imajla girmek istediğini söyledi.

Tuğba Ünal yaptığı açıklamada değişikliğin ve yeniliğin her zaman iyi bir şey olduğunu, insanı ilerletip geliştirdiğini, bu yüzden yeni döneme yeni görünümle girmeyi tercih ettiğini söyledi.

Ünlü şarkıcının yeni imajı hayranları tarafından da büyük ilgi gördü. Güzel şarkıcının yaptığı sosyal medya paylaşımları beğeni yağmuruna tutuldu.