Koray Sarısaçlı'nın kaçırılması ile ilgili davaya dair yaşanan son dakika gelişmesi sonrası merak konusu oldu. Vatandaşlar, Koray Sarısaçlı kimdir, ne iş yapar? Koray Sarısaçlı aslen nerelidir, soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. Sarısaçlı kimdir? Koray Sarısaçlı olayı nedir?

KORAY SARISAÇLI KİMDİR?

İşi dünyasının tanınan isimlerinden Koray Sarısaçlı geçtiğimiz yıl kaçırılma olayı ile gündeme gelmişti.

Koray Sarısaçlı eski Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın yöneticisi aynı zamanda iş adamıdır..

Haberler.com - Gündem