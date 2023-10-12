Sarımsaklı Köfte tarifi! MasterChef Sarımsaklı Köfte nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar, en lezzetli Sarımsaklı Köfteyi yapmak için kıyasıya yarıştı. İzleyiciler de evlerinde bu özel tarifi denemeye başladı. Akdeniz mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Sarımsaklı Köfte, ağızda dağılan kıvamı ile öne çıkıyor. Peki, Sarımsaklı Köfte nasıl yapılır ve nelere dikkat edilir? İşte MasterChef'ten ve evlerden en güzel Sarımsaklı Köfte tarifleri.

Masterchef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Sarımsaklı Köfte hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Sarımsaklı Köfte hazırladı. Peki, Sarımsaklı Köfte nedir? Sarımsaklı Köfte nasıl yapılır? Sarımsaklı Köfte nedir?

SARIMSAKLI KÖFTE TARİFİ!

Sarımsaklı Köfte Malzemeleri Nelerdir (4 Kişilik)

1 kg bulgur

2 su bardağı un

1 su bardağı irmik

2 yumurta

1 yemek kaşığı biber salçası

1 baş sarımsak

3 adet domates

Bir kaç sap maydanoz

Sarımsaklı Köfte Nasıl Yapıl ır

Bulgur ile irmik ıslatılıp, yoğurulur. İçine yumurtalar kırılır, en son da un ilave edilerek iyice yoğurulur. Fındık büyüklüğünde parçalar koparılıp, yuvarlanır. Ortasına parmak ile bastılır. Kaynamış suya bir tutam tuz, bir tutam limon tuzu atılır ve köfteler ilave edilir. İyice kaynadıktan sonra suyu süzülür. Dövülmüş sarımsak ile rendelenmiş domatesler, yağ ve salça ile kavrulur. Kavrulan bu sos, köftelerin üzerine gezdirilir. Kıyılmış maydanozla süslenerek servis yapılır.