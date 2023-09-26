Sarımsak kokusuna çözüm bulundu! Gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz

Sarımsağın lezzetli olduğuna şüphe yok ama yedikten sonra kokusunun daimi olarak kalacağına da şüphe yok. Ohio Eyalet Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı ilgi çekici bir araştırmanın sonuçlarını yayınladı. Yayımlanan makalede sarımsak nefesine potansiyel bir çare olduğu belirtiliyor. Üstelik çözüm buzdolabında yer alıyor.

ScienceDaily'de yayımlanan rapora göre, sarımsak kokusunu nötralize eden sihirli içerik tam yağlı sütlü sade yoğurt oldu. Araştırmada, yoğurdun sarımsak kokularını etkili bir şekilde yakaladığına dikkat çekildi.

Araştırmacılar, hangisinin ağız kokusuyla en iyi şekilde mücadele ettiğini görmek için sarımsağı yoğurttaki "tek tek bileşenlere" (su, yağ ve protein) karşı test etti.

Ekip, kokunun insan burnu tarafından algılanabilmesi için çiğ sarımsakları cam kavanozlara yerleştirdi. Araştırmacılar, yoğurdun birlikte "büyük koku üreten çiğ sarımsak uçucu maddelerini" %99 oranında azalttığını bildirdi.

YAĞ VE PROTEİN ETKİLİ OLUYOR

Araştırmacılar, yoğurdun ayrı ayrı su, yağ ve protein bileşenlerinin sarımsağın kokusunun bir kısmını nötralize etmeye yardımcı olduğunu vurguladı. Yoğurtta bulunan yağ ve protein kombinasyonu özellikle etkili oluyor.

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SÜT VE ELMA KOKUYU ÖLDÜRÜYOR

Ohio Eyalet Üniversitesi'nde Gıda Bilimi ve Teknolojisi Profesörü ve araştırmanın başyazarıSheryl Barringer, çalışmanın tam yağlı sade yoğurt üzerine yoğunlaştığını vurguladı. Yüksek protein içeriğine sahip olan yoğurtların teorik olarak sarımsak kokusunu bastırmada daha etkili olacağı belirtiliyor.

Barringer, yürüttüğü önceki çalışmalarda süt, marul ve elma gibi diğer gıdaların da istenmeyen, kalıcı sarımsak kokusuna neden olan kükürt bazlı bileşikleri öldürmeye yardımcı olduğunu buldu.

Kaynak: ScienceDaily