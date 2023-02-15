Doğal bir antibiyotik kaynağı olan sarımsağın yararları ve zararları merak ediliyor. Birçok hastalığa iyi geldiği ve doğal antibiyotik olarak kullanıldığı ayrıca yemeklerde de etkisini gösterdiği herkes tarafından biliniyor. Peki, Sarımsağın faydaları nelerdir? Sarımsağın zararları var mı? Sarımsağı nasıl tüketmemiz gerekiyor? Sarımsak yemek hangi hastalıklara iyi gelir?

Sarımsak doğanın sunduğu doğal antibiyotiklerden biridir. Günde bir ya da iki diş sarımsak yutmanın vücuda dinçlik katacağı, halsizlik ve yorgunluğa iyi geleceği ifade edilir. Peki, Sarımsağın faydaları nelerdir? Sarımsağın zararları var mı? Sarımsağı nasıl tüketmemiz gerekiyor? İşte detaylar haberimizde...

SARIMSAĞIN FAYDALARI NELERDİR?

Sarımsak geleneksel olarak bağırsak problemleri (şişkinlik, fermantasyon süreçleri ve kramp benzeri ağrı durumları) ile soğuk algınlığı ve grip için kullanılmaktadır. Aynı zamanda iyi bir selenyum kaynağıdır. Selenyum metabolizma, bağışıklık sistemi, tiroid bezi ve sağlıklı cilt ile tırnaklar için önemli olan temel elementtir. Özellikle allicin ve kükürt bileşikleri, her türlü patojen mikroorganizma ve parazitlere (bakteriler, virüsler, mantarlar, amipler, solucanlar) karşı öldürücü özelliğe sahiptir. Bu nedenle sarımsak, kimyasal antibiyotiklerin aksine sağlıklı bağırsak florasının korunmasını destekleyen doğal bir antibiyotik olarak tanımlanabilir. Bağırsak florası, bağışıklık sisteminin en büyük bölümünü oluşturduğu için sarımsak, bağışıklık sisteminin güçlenmesine de katkı sağlamaktadır. Sağlam bir bağırsak ayrıca besin maddelerinin daha iyi emilmesini ve kullanılabilirliğini sağlar, bu da hücrelere daha yararlı öğelerin ulaşması anlamına gelir.

Sarımsak doğanın sunduğu doğal antibiyotiklerden biridir. Günde bir ya da iki diş sarımsak yutmanın vücuda dinçlik katacağı, halsizlik ve yorgunluğa iyi geleceği ifade edilir.

Sarımsakta bulunan afrodizyak etkisi cinselliğe iyi gelir

Sarımsak tüketimi saç dökülmelerini engellemede olumlu etkilere sahiptir.

Zehirlenme sırasında sarımsak yutulması önerilir.

Sarımsağı kolesterolü düşürmede rolü bulunur.

İdrar söktürücü bir özelliği vardır.

Kireçlenme problemlerine iyi gelir.

Bağırsakların daha hızlı ve düzenli çalışmasını sağlar. Bu sayede hazımsızlık problemlerini ortadan kaldırır. Kabızlığa iyi gelir.

Enfeksiyon ve iltihapların iyileşmesinde faydalıdır.

Kansere karşı koruyuculuğu bulunmaktadır.

SARIMSAĞIN ZARARLARI NELERDİR?

Her doğal besinde olduğu gibi sarımsağın tüketilmesinde de istenmeyen durumlar yaşanabilir. Ancak buradaki en büyük sıkıntı fazla tüketimdir. Kişiler sağlıklı olduğu için sarımsağı fazla tüketmek isteyebilirler ama fazla tüketim başta mide olmak üzere sağlık üzerinde olumsuz etkiler gösterir. Çok fazla sarımsak tüketildiğinde mide hastalıkları tetiklenebilir. Gastrit ve reflü problemleri yaşanabilir. Bunun yanı sıra midede yanma ve ağrı meydana gelir.

SARIMSAK YEMEK HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?

Sarımsağın başta kansere iyi geldiği bilinmektedir. Buna ek olarak antiviral ve antibiyotik özellikleri ile sarımsak astım, soğuk algınlıkları, bademcik, öksürük ve bronşite iyi gelir. Sarımsak cilt ve saç hastalıkları için faydalıdır. Aynı zamanda kireçlenmeye iyi geldiği için kas hastalıklarına da iyi gelir.

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