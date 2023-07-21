Son zamanlarda çıkan şarkılar arasında dikkat çeken Sarıl Bana şarkısının sözleri, dinleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte Sarıl Bana sözleri! Sarıl Bana - Melike Şahin şarkı sözleri! Sarıl Bana - Melike Şahin şarkı hakkında bilgiler ve merak edilenler!

Sarıl Bana sözleri, şarkının yayınlanmasının ardından dinleyiciler tarafından merak ediliyor ve internet üzerinde Sarıl Bana - Melike Şahin şarkı sözleri ve şarkı hakkında bilgiler araştırılıyor. Şarkının dijital platformlarda yer almasının ardından şarkı birçok farklı müzik listesinde sıralama aldı ve gözleri üzerine çekmeyi başardı. İşte Sarıl Bana sözleri! Sarıl Bana - Melike Şahin şarkı sözleri! Sarıl Bana - Melike Şahin şarkı hakkında bilgiler ve merak edilenler!

SARIL BANA - MELİKE ŞAHİN ŞARKI SÖZLERİ

Dertlerim sarmış beni

Simsiyah bir tül gibi

Gel bir bak şu halime

Sanki solmuş gül gibi

Dertlerim sarmış beni

Simsiyah bir tül gibi

Gel bir bak şu halime

Sanki solmuş gül gibi

Yaşanan anılarım dün gibi

Söndürme bu ateşi kül gibi

Yaşanan anılarım dün gibi

Söndürme bu ateşi kül gibi

Haydi inat etme bana olmaz deme

Seviyorum de sarıl bana

Haydi inat etme bana olmaz deme

Seviyorum de sarıl bana

Ah görür görmez seni

Bir düşünsene beni

Aklım başımdan gider

Deli olurum deli

Yaşanan anılarım dün gibi

Söndürme bu ateşi kül gibi

Yaşanan anılarım dün gibi

Söndürme bu ateşi kül gibi

Haydi inat etme bana olmaz deme

Seviyorum de sarıl bana

Haydi inat etme bana olmaz deme

Seviyorum de (Hey! Douglas)