Sarıl Bana sözleri! Sarıl Bana - Melike Şahin şarkı sözleri! Sarıl Bana - Melike Şahin şarkı hakkında bilgiler
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Son zamanlarda çıkan şarkılar arasında dikkat çeken Sarıl Bana şarkısının sözleri, dinleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte Sarıl Bana sözleri! Sarıl Bana - Melike Şahin şarkı sözleri! Sarıl Bana - Melike Şahin şarkı hakkında bilgiler ve merak edilenler!
Sarıl Bana sözleri, şarkının yayınlanmasının ardından dinleyiciler tarafından merak ediliyor ve internet üzerinde Sarıl Bana - Melike Şahin şarkı sözleri ve şarkı hakkında bilgiler araştırılıyor. Şarkının dijital platformlarda yer almasının ardından şarkı birçok farklı müzik listesinde sıralama aldı ve gözleri üzerine çekmeyi başardı. İşte Sarıl Bana sözleri! Sarıl Bana - Melike Şahin şarkı sözleri! Sarıl Bana - Melike Şahin şarkı hakkında bilgiler ve merak edilenler!
SARIL BANA - MELİKE ŞAHİN ŞARKI SÖZLERİ
Dertlerim sarmış beni
Simsiyah bir tül gibi
Gel bir bak şu halime
Sanki solmuş gül gibi
Dertlerim sarmış beni
Simsiyah bir tül gibi
Gel bir bak şu halime
Sanki solmuş gül gibi
Yaşanan anılarım dün gibi
Söndürme bu ateşi kül gibi
Yaşanan anılarım dün gibi
Söndürme bu ateşi kül gibi
Haydi inat etme bana olmaz deme
Seviyorum de sarıl bana
Haydi inat etme bana olmaz deme
Seviyorum de sarıl bana
Ah görür görmez seni
Bir düşünsene beni
Aklım başımdan gider
Deli olurum deli
Yaşanan anılarım dün gibi
Söndürme bu ateşi kül gibi
Yaşanan anılarım dün gibi
Söndürme bu ateşi kül gibi
Haydi inat etme bana olmaz deme
Seviyorum de sarıl bana
Haydi inat etme bana olmaz deme
Seviyorum de (Hey! Douglas)