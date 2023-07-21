Sarıl Bana şarkı sözleri nedir? Melike Şahin x Hey! Douglas - Sarıl Bana şarkı sözleri!
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MELİKE ŞAHİN X HEY! DOUGLAS - SARIL BANA ŞARKI SÖZLERİ
Dertlerim sarmış beni
Simsiyah bir tül gibi
Gel bir bak şu halime
Sanki solmuş gül gibi
Dertlerim sarmış beni
Simsiyah bir tül gibi
Gel bir bak şu halime
Sanki solmuş gül gibi
Yaşanan anılarım dün gibi
Söndürme bu ateşi kül gibi
Yaşanan anılarım dün gibi
Söndürme bu ateşi kül gibi
Haydi inat etme bana olmaz deme
Seviyorum de sarıl bana
Haydi inat etme bana olmaz deme
Seviyorum de sarıl bana
Ah görür görmez seni
Bir düşünsene beni
Aklım başımdan gider
Deli olurum deli
Yaşanan anılarım dün gibi
Söndürme bu ateşi kül gibi
Yaşanan anılarım dün gibi
Söndürme bu ateşi kül gibi
Haydi inat etme bana olmaz deme
Seviyorum de sarıl bana
Haydi inat etme bana olmaz deme
Seviyorum de (Hey! Douglas)