Üye Girişi
Haberler

Sarıl Bana şarkı sözleri nedir? Melike Şahin x Hey! Douglas - Sarıl Bana şarkı sözleri!

Gündem Haberleri

Sarıl Bana şarkısı Melike Şahin tarafından seslendiriliyor. Müzik severler, Sarıl Bana şarkısının hikayesini ve sözlerini merakla araştırıyor. Sarıl Bana şarkı sözleri nedir ve Melike Şahin - Sarıl Bana şarkı sözleri gündeme geliyor. Peki, Sarıl Bana şarkı sözleri nedir? Melike Şahin x Hey! Douglas - Sarıl Bana şarkı sözleri!

Melike Şahin x Hey! Douglas Sarıl Bana şarkı sözleri merak edilen konular arasında yer alıyor. Melike Şahin x Hey! Douglas - Sarıl Bana şarkı sözleri nedir gündeme geliyor. Sarıl Bana şarkı sözleri nedir ve Sarıl Bana şarkı sözleri seyirciler tarafından araştırılıyor. Melike Şahin x Hey! Douglas - Sarıl Bana şarkısı dinleyiciler tarafından sözleri merak ediliyor.

MELİKE ŞAHİN X HEY! DOUGLAS - SARIL BANA ŞARKI SÖZLERİ

Dertlerim sarmış beni

Simsiyah bir tül gibi

Gel bir bak şu halime

Sanki solmuş gül gibi

Dertlerim sarmış beni

Simsiyah bir tül gibi

Gel bir bak şu halime

Sanki solmuş gül gibi

Yaşanan anılarım dün gibi

Söndürme bu ateşi kül gibi

Yaşanan anılarım dün gibi

Söndürme bu ateşi kül gibi

Haydi inat etme bana olmaz deme

Seviyorum de sarıl bana

Haydi inat etme bana olmaz deme

Seviyorum de sarıl bana

Ah görür görmez seni

Bir düşünsene beni

Aklım başımdan gider

Deli olurum deli

Yaşanan anılarım dün gibi

Söndürme bu ateşi kül gibi

Yaşanan anılarım dün gibi

Söndürme bu ateşi kül gibi

Haydi inat etme bana olmaz deme

Seviyorum de sarıl bana

Haydi inat etme bana olmaz deme

Seviyorum de (Hey! Douglas)

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Melike Şahin Gündem Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title