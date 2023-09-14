Sarıkanat tarifi! MasterChef Sarıkanat nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar, deniz ürünleri lezzetleri arasında özel bir yer tutan Sarıkanat'ı hazırladı. Ağızda dağılan kıvamıyla bilinen Sarıkanat, evde de kolaylıkla yapılabiliyor. Peki, Sarıkanat nedir ve nasıl yapılır? İşte, Sarıkanat tarifinin püf noktaları ve MasterChef'te hazırlanan Sarıkanat'ın tarifi.

Deniz ürünleri lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Sarıkanat ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Sarıkanat nasıl yapılır? Sarıkanat nedir? Sarıkanat nasıl yapılır, Sarıkanat yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Sarıkanat yapıldı, evde klasik Sarıkanat yapıldı! İşte en güzel Sarıkanat!

SARIKANAT TARİFİ!



Sarıkanat balığı

Mantolamak için: Un (yeteri kadar), Tuz

Kızartmak için: , Bol sıvı yağ

YAPILIŞI

Sarıkanadı temizleyip güzelce yıkayın. Fazla suyu aksın diye süzgeçe alın Bir kaba 1 su bardağı kadar unu alalım içine 1 yemek kaşığı kadar sofra tuzu ilave edelim ve iyice karıştıralım.

Sarıkanatları alt üst ederek unun her tarafına yapışmasını sağlayalım. Bütün balıklarımızı bu şekilde hazırlayalım ve bir müddet tuzunu içine alması için bekletelim.

Tavaya 1, 5 su bardağı kadar sıvı yağı alalım. Oldukça ısıtalım. Balıklarımızı yerleştirelim üzerine kapak yerine gazete kapatalım. Neden derseniz kapak nemlenir nemlenince yağa su damlar damlayınca patlama olur Allah korusun. Ağzı açık olunca da malum ocağımız kirleniyor en iyisi iki kat gazeteyi kapak yapmak böylece bu sorunlar ortadan kalkar:)

Sarıkanat balıklarımızı alt üst ederek altın sarısı rengini alana kadar kızartalım. Çok fazla kızartmayın kuruma yapmasın, pembeleşsin yeterli. Nefis balıklarımız hazır, yanında güzel bir salata ile servis edin