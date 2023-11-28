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Sarıkamış'ta yoğun kar yağışı

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü. Sarıçam ormanları ve kristal kar özelliğiyle Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden birisi olan Sarıkamış'a yağan kar vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Yoğun kar yağışının etkili olduğu ilçede kartpostallık görüntüler oluştu.

Sarıkamış'ta yoğun kar yağışı

KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.

Sarıçam ormanları ve kristal kar özelliğiyle Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden birisi olan Sarıkamış'a yağan kar vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu ilçede kartpostallık görüntüler oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turizm

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