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Sarıkamış'ta dolu hayatı olumsuz etkiledi

İhlas Haber Ajansı - Alper Yıldırım - Genel
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Sarıkamış'ta dolu hayatı olumsuz etkiledi Kars'ta etkili olan dolu hayatı durma noktasına getirdi.

KARS (İHA) - Sarıkamış'ta dolu hayatı olumsuz etkiledi

KARS - Kars'ta etkili olan dolu hayatı durma noktasına getirdi. Dolunun etkili olduğu Sarıkamış biranda beyaza büründü.

Kars'ta etkili olan yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sarıkamış'ta biranda bastıran dolu vatandaşları şaşırtırken, Arpaçay ise yağmurdan dolayı çok sayıda evi su bastı. Yağmur ve dolunun etkili olduğu Kars'ta hava sıcaklığı da hissedilir derecede düştü. Kentte yağışlı havanının etkisini sürdüreceği bildirildi.

İhlas Haber Ajansı / Alper Yıldırım - Genel

Kars, Genel, Haberler

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