Sarıkamış'a kar yağışı etkili oluyor Genel Haberleri Sarıkamış'ta bir aydır beklenen kar, şehitleri anma gününde yağdı. Sarıkamış'ta bir aydır beklenen kar, şehitleri anma gününde yağdı. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaklaşık bir aydır beklenen kar, gece yağmaya başladı. Kar yağışıyla birlikte ilçe kısa sürede beyaza bürünürken, kar yağışının Sarıkamış Şehitlerinin 108. Yıldönümünde yağması ise kar yağışına ayrı anlam kattı. Sarıkamış'a beklenen karın yağdığını ifade eden vatandaşlar, "Sarıkamış'a beklenen kar yağışı geldi. Lapa lapa kar yağıyor, gördüğünüz gibi, inşallah yakında da kayak merkezini açacağız" dedi. Öte yandan gece başlayan kar yağışı kısa sürede Sarıkamış'ı beyaza bürüdü. Kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor. İlçede kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığı da hissedilir şekilde düştü. - KARS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel Sarıkamış Hisarcık Kars Genel Yerel Haberler

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