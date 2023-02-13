Kahramanmaraş'ta ve 10 ilde yaşanan depremlerin ardından Adana'nın ilçeleri merak edildi. Depremde etkilenen Sarıçam ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ve hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. Peki, Sarıçam nerede? Sarıçam ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Sarıçam ilçesi hangi ile bağlı?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Adana'da da birçok yerde deprem hissedildi. Adana'nın Sarıçam ilçesi merak edildi. Peki, Sarıçam nerede? Sarıçam ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Sarıçam ilçesi hangi ile bağlı? İşte detaylar haberimizde...

SARIÇAM NEREDE?

Sarıçam, Adana ilinin bir ilçesidir.

Nüfus: 194.019

Yüzölçümü:

SARIÇAM İLÇESİNİN NÜFUSU NEDİR?

Adana'da yer alan Sarıçam ilçesinin nüfusu 194.019'dur.

SARIÇAM HANGİ İLE BAĞLI?

Sarıçam, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 4 merkez ilçesinden birisidir.

Tarihçe

Sarıçam ilçesi, Adana ili, Yüreğir ilçesinin Kuzey – Doğu kısmının ayrılması ile Buruk, Sofulu, Baklalı, İncirlik, Suluca ve Kürkçüler alt kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri sona erdirilerek 22 Mart 2008 tarihinde oluşturulmuş bir ilçedir. İsmini ilçenin kuzeyinde bulunan Sarıçam ormanlarından almıştır.

Coğrafya

İlçe sınırları doğuda Ceyhan ilçesi, kuzeyde İmamoğlu ilçesi, güneyde Yüreğir ilçesi, batıda ise Karaisalı ve Çukurova ilçeleri ile Seyhan ve Çatalan barajlarından oluşmaktadır. İncirlik Üssü'nün bulunduğu İncirlik beldesi, Sabancı Organize Sanayi Bölgesi ve Çukurova Üniversitesi ilçe sınırları içinde yer almaktadır.

Nüfus

İlçe, 69 adet mahalleden oluşmaktadır.