Sarı uyarı nedir? Meteorolojik turuncu kod uyarısı ne demek?

Meteoroli Genel Müdürlüğü Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş çevrelerinde yarına kadar turuncu yağışın etkili olacağını bildirdi. Metroloji turuncu yağış uyarısının ne anlama geldiği merak konusu oldu. Peki, Sarı kodu uyarısı ne anlama gelir? Turuncu kod uyarısı nedir? Kırmız kod uyarısı nedir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Deprem bölgesi Malatya, Elazığ, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde Salı ve Çarşamba günleri kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışların salı sabah ve öğle saatlerinden itibaren Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş çevrelerinde perşembe gününe kadar süreceği açıklandı. Meteoroli Genel Müdürlüğü bu iller için sarı ve turuncu kodlu uyarılar yayınladı. Bunun ardından vatandaşlar sarı, turuncu ve kırmızı kodu ile yapılan uyarıların ne anlama geldiğin araştırmaya koyuldu. Peki, Sarı kodu uyarısı ne anlama gelir? Turuncu kod uyarısı nedir? Kırmız kod uyarısı nedir? Detaylar haberimizde...

SARI KOD UYARISI NE ANLAMA GELİR?

Sarı kod, hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır anlamına gelmektedir.

TURUNCU KOD UYARISI NEDİR?

Turuncu kod hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

KIRMIZI KOD UYARISI NEDİR?

Kırmızı, havayla ilgili çok tehlikeli durumun olduğunu gösteriyor. Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edildiğinde bu renkle uyarı yapılıyor. Haritada kırmızı rengin olduğu yerde büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemel görülüyor. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit edecek nitelikte kabul ediliyor. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin bu durumda sıklıkla takip edilmesi önem taşıyor.



SARI VE YEŞİL RENK UYARISININ ANLAMI NEDİR?

Sarı, havada "potansiyel tehlike durumuna işaret ediyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması uyarısında bulunuluyor. Yeşil ile belirtilen yerde uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadisenin tahmin edilmediği anlaşılıyor.