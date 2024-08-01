SARI TAKSİ ÜCRETLERİ 2024! İstanbul taksi indi bindi ne kadar, kaç TL? Taksi açılış ücreti ne kadar oldu?

Sarı taksi açılış ücretlerine ve indi bindi zamlı tarifesi ne kadar olduğu gündeme geliyor. İstanbul'da toplu taşıma fiyatlarına zam yapılmasının ardından sarı taksi ücretleri de merak ediliyor. İstanbul taksi indi bindi ne kadar, kaç TL? Taksi açılış ücreti ne kadar oldu? 2024 sarı taksi ücretleri!

TAKSİ AÇILIŞ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Taksilerde taksimetre açılış ücreti yüzde 22,19 oranında zamla 24,55 liradan 30 liraya yükseldi. Sarı taksilerde mesafe ücreti kilometre başına 17,61 liradan 20 liraya, zaman tarifesi ücreti ise saatlik 195,63 liradan 235 liraya çıktı.

SARI TAKSİ İNDİ BİNDİ NE KADAR?

Sarı taksi indi-bindi ücreti ise 90 liradan 100 liraya yükseldi.

İSTANBUL DENİZ TAKSİ NE KADAR?

Deniz taksi ücretlerine de düzenleme yapılarak yüzde 100 zam yapıldı. Daha önce 210 TL olan açılış ve ilk mil ücreti, yeni düzenlemeyle 420 TL'ye yükseltildi.