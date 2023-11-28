SARI KODLU İLLER 28 KASIM 2023 || 28 Kasım Okullar hangi illerde tatil? Sarı kodlu illerde okullar tatil mi?

Şiddetli fırtına ve yağışın esir aldığı şehirlerde eğitime ara verilmesi öğrencilerin talep ettiği konuların başında geliyordu. Peki, Sarı kodlu iller 28 Kasım 2023 hangileri? 28 Kasım Okullar hangi illerde tatil? Sarı kodlu illerde okullar tatil mi? İşte detaylar…

Şehirlerimizde olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilmesi velilerin ve öğrencilerin en çok talep ettiği konuların başında geldi. Peki, Peki, Sarı kodlu iller 28 Kasım 2023 hangileri? 28 Kasım Okullar hangi illerde tatil? Sarı kodlu illerde okullar tatil mi? İşte detaylar…

SARI KODLU İLLER 28 KASIM 2023

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı havaya ilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yeni bir uyarı geldi. MGM, yaptığı uyarıda Marmara ve Ege'de şiddetli yağış ve fırtınanın beklendiğini duyurarak, aralarında İstanbul, İzmir ve Bursa'nın da olduğu 23 ili sarı kodlu uyarı yaptı.

Sarı kod verilen kentler ise şöyle: Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük, Düzce.

28 KASIM OKULLAR HANGİ İLLERDE TATİL?

Bugün için henüz hiçbir ilin valiliğinden konu hakkında açıklama gelmemiştir. Detaylar geldikçe haberimiz güncellenecektir.

SARI KODLU İLLERDE OKULLAR TATİL Mİ?

Meteorolojitarafından 28 Kasım için 23 şehrimize 'Sarı Kod' verildi. Ancak sarı kod alan şehirlerden henüz okulların tatil olup olmadığı konusunda duyuru yapılmadı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI GELDİ

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; Marmara'da rüzgârın, yarın akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın Çarşamba günü akşam saatlerinden sonra etkisini azaltması bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

#Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; #Marmara'da rüzgârın, yarın akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın Çarşamba günü akşam saatlerinden sonra etkisini azaltması bekleniyor.



??Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. pic.twitter.com/Y8K9H31tzw — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) November 27, 2023

SARI KOD UYARISI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.