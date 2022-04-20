Sarı Gelin Sözleri | Sarı Gelin türküsü sözleri ve hikayesi nedir? Sarı Gelin türküsünün hikayesi nedir? Sarı Gelin sözleri dinle!

Sarı Gelin sözleri merak ediliyor. 'Sarı gelin aman, sarı gelin aman suna yarim' nakaratıyla hafızalara kazınan Cem Adrinan'ın seslendirdiği türkünün sözleri nelerdir? Kim yazmıştır? Sarı Gelin şiirinin tamamı nedir? Sarı Gelin türküsü sözleri nelerdir? Sarı Gelin türküsünün hikayesi nedir? İşte detaylar haberimizde...

SARI GELİN TÜRKÜSÜ SÖZLERİ NELERDİR?

Erzurum çarşı pazar, leylim aman aman

Leylim aman aman, leylim aman aman suna yarim

İçinde bir kız gezer oy nenen ölsün, sarı gelin aman

Sarı gelin aman, sarı gelin aman suna yarim

Elinde divit kalem, leylim aman aman

Leylim aman aman, leylim aman aman suna yarim

Katlime ferman yazar ay nenen ölsün, sarı gelin aman

Sarı gelin aman, sarı gelin aman suna yarim

Seni vermem ellere, leylim aman aman

Leylim aman aman, leylim aman aman suna yarim

Niceki bu canımsa ay nenen ölsün, sarı gelin aman

Sarı gelin aman, sarı gelin aman suna yarim

SARI GELİN TÜRKÜSÜ HİKAYESİ NEDİR?

Sarı Gelin veya Erzurum Çarşı Pazar; Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ve İran'da popüler bir türküdür. Türkü farklı dillerde farklı sözlere sahip olsa da melodisi aynıdır. "Erzurum Çarşı Pazar" (TRT Repertuvarı, 2000) olarak kayıtlı olup halk arasında "Sarı Gelin Türküsü" diye bilinen türkünün Kars, Ermenistan ve Azerbaycan yöresinde söylenen biçimlerinde farklılıklar bulunmaktadır.

Sözlü kültürel bir miras olan bu geleneksel türkü, anonim olduğu için yazarı veya bestecisi bilinmez. Dilaver Düzgün'e göre birçok kaynakçanın taranması, sarı, sarı kız, sarı gelin sözlerinin Anadolu'da, Balkanlarda, hatta Özbek, Kazak, Türkmen, Tatar sahaları gibi geniş Türk coğrafyasında okunan halk ezgilerinde ne kadar yoğun bir biçimde yer aldığını göstermektedir. Ayrıca Türk mitolojisinde sarı rengin önemli bir motif olarak kullanıldığını da belirtmek gerekir. Dilaver Düzgün, türkünün ezgisi, yapısı, konusu, bütün yönleriyle Türk halk kültürünün bir ürünü olduğunun muhakkak oluğunu söylüyor.

Haberler.com - Gündem