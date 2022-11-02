Son dönemde sosyal medyada sıkça konuşulmaya başlanan isimlerden olan Sarı Cemal vatandaşların merak konusu oldu. Peki, Sarı Cemal kimdir? Twitter Sarı Cemal gerçekte kim? İşte, detaylar…

Sarı Cemal isimli Twitter kullanıcısı hakkında ileri sürülen iddialar merak uyandırdı. Vatandaşlar ı Cemal'in gerçekte kim olduğunu merak etti. Peki, Sarı Cemal kimdir? Twitter Sarı Cemal gerçekte kim?

SARI CEMAL KİM?

Sarı Cemal adlı kullanıcı iddiaya göre sansasyonel paylaşımlar yapıp tweetlerini daha sonra sildiği ileri sürüldü. Ancak kişinin gerçekte kim olduğu hakkında henüz bilgi bulunmuyor.