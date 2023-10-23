SARI ALTIN NE DEMEK? Sarı altın deyiminin anlamı nedir?

Ülke ihtiyacının büyük bir bölümü Kayseri'nin Tomarza ilçesinden karşılanan ve 'sarı altın' olarak bilinen ürünün hasadı başladı. Peki ama sarı altın ne demek? Sarı altın deyiminin anlamı nedir? İşte detaylar…

Kilosunun kalite ve verimine göre bu sene 125 TL ile 130 TL arasında satıldığı bilinen 'Sarı Altın'ın ne demek olduğu ve Sarı altın deyiminin anlamı nedir? Merak ediliyor. Detaylar haberimizdedir…

SARI ALTIN NE DEMEK?

Ülke ihtiyacının büyük bir bölümü Kayseri'nin Tomarza ilçesinden karşılanan ve 'sarı altın' olarak bilinen çerezlik kabak çekirdeği merak konusu oldu.

Türkiye'nin çerezlik kabak çekirdeği ihtiyacının yüzde 35'i Kayseri'den karşılanırken, üretilen yüzde 35'lik kabak çekirdeğinin yüzde 23'ü ise Tomarza'da üretiliyor. Tomarza'da 'sarı altın' olarak bilinen kabak çekirdeğinin hasadı başladı.

KİLOSU 125 İLE 130 TL ARASINDA

Erciyes Dağı'nın eteklerindekinde bulunan Tomarza'nın verimli topraklarında yetişen çerezlik kabak çekirdeği; 2023 yılında ise yaklaşık 152 bin dekar araziye ekildiği ve kıraç arazilerde dekar başına 40-45 kilo çekirdek elde edilirken sulu arazilerde ise 115-120 kilo çekirdek elde ediliyor. Kalite ve verimine göre bu sene 125 TL ile 130 TL arasında satılıyor.